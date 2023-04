Crónicas de Lara da Rocha Vaz Pato apresentado este sábado

Lara dedicou-se à escrita para, de forma humorística, lidar com este destino trágico.



Lara morreu no ano passado, e por isso, já não assiste ao lançamento do livro.



A jornalista Oriana Barcelos falou com uma das familiares da escritora, que referem que esta obra que nasce, agora em forma de livro e já depois da morte da autora é uma forma de homenagem e chamar a atenção que os doentes com cancro continuam a ser pessoas.



Lara Vaz Pato, morreu de cancro no ano passado, com 31 anos, era formada em Física Teórica e tinha um doutoramento em Engenharia Biomédica.