Cultura exige atenção do Governo nos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência

São várias as organizações culturais que pedem até 300 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para as indústrias do setor. A Plataforma Cívica Convergência pela Cultura e a equipa do Mapeamento do Território Cultural e Artístico em Portugal querem ver corrigida uma lacuna grave no plano estratégico do Governo.