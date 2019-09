Cultura pop em destaque em Oeiras a partir hoje na Comic Con Portugal

Lusa12 Set, 2019, 07:14 | Cultura

De acordo com o diretor da Comic Con Portugal, Paulo Rocha Cardoso, em declarações à Lusa, "acima de tudo, o recinto este ano vive de uma forma diferente".

"Temos três grandes áreas: uma área de programa, onde estão inseridos os dez temas que fazem parte da Comic Con -- Cinema, Televisão, Banda Desenhada, Literatura, Gaming, Cosplay, Anime, Manga, Música e New Media -, temos a área de experiências e temos a área comercial, que batizámos de `geek market`", explicou o responsável.

Em cada uma das áreas haverá "grandes atrações" e "grandes novidades", que poderão ser anunciadas "até ao último dia antes de iniciar o evento".

Na área de programa, Paulo Rocha Cardoso destacou as presenças, entre outros, dos atores Millie Bobby Brown, protagonista da série "Stranger Things", Tricia Helfer, da série "Battlestar Galactica", Alexander Ludwig, de "Vikings", e Benedict Wong, que participou nos filmes "Vingadores: Endgame" e "Vingadores: Guerra do Infinito".

Anthony Carringan e Todd Stashwick, da série "Gotham", e Kevin McNally, Mr. Gibbs de "Piratas das Caraíbas", são outros nomes confirmados.

Em destaque este ano, sobressai também a evocação de Stan Lee, criador de grande parte do Universo Marvel, com heróis como Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico ou Hulk, que morreu em novembro passado, aos 95 anos.

"A entrada do recinto é um pórtico com 48 metros quadrados de painéis digitais onde estão a passar os conteúdos baseados na Nova Iorque recriada por Stan Lee, que criou muitos destes personagens e fez este universo crescer", disse o diretor-geral, na apresentação do evento.

Estarão representados, entre outros, a mansão dos Vingadores, a torre que alberga o Quarteto Fantástico ou ainda a casa do Doutor Estranho.

Stan Lee é também tema para uma exposição, numa parceria com o Festival de Banda Desenhada da Amadora.

Paulo Rocha Cardoso, em declarações à Lusa, destacou também os espetáculos ao vivo de `stand up comedy` do FOX Comedy Club, com humoristas como Guilherme Fonseca, Guilherme Duarte e Manuel Cardoso, o "grande destaque" da Lego na área infantil, e o `casting` para a versão dobrada em português do filme "Frozen 2", que será realizado pela Disney.

Na Comic Con Portugal, os visitantes, que no ano passado foram cerca de 110 mil, de acordo com a organização, podem participar em painéis de perguntas e respostas, sessões de autógrafos e fotografia com os convidados, ver e experimentar novidades de videojogos, participar em torneios ou encontrar edições especiais de livros e artigos colecionáveis.

A lista de convidados deste ano inclui ainda os escritores Richard Zimler e Filipe Faria, o ator Joaquim de Almeida, o autor de BD Nuno Plati, o realizador Bill Plympton, o ilustrador e autor de BD Manuel Morgado e o autor de BD Fabio Civitelli.

Na área da BD contam-se também nomes de autores como o norte-americano Ed Brubaker e a ilustradora Susa Monteiro, entre outros.

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2013, na Exponor, em Matosinhos, onde decorreram as primeiras quatro edições. No ano passado, a convenção dedicada ao entretenimento e a cultura pop realizou-se pela primeira vez no Passeio Marítimo de Algés, onde regressa este ano com "grandes diferenças, a única semelhança é ser o mesmo espaço".

A organização da Comic Con Portugal assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras por três edições (2018, 2019 e 2020) e que envolverá, por parte do município um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.

Os preços dos bilhetes diários variam entre os 25 e os 35 euros. Os passes gerais custam 85 euros e os passes de fim de semana custam 60 euros.