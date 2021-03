Cultura. União Audiovisual apoia famílias de profissionais do setor

São quase 300 famílias em todo o país a receber ajuda da União Audiovisual, que neste segundo confinamento viu os pedidos de apoio aumentar.

São famílias cujo trabalho está ligado à cultura e que estão paradas faz praticamente um ano.

A Antena 1 acompanhou um dia de trabalho no armazém deste grupo informal de profissionais do ramo que se reuniu no início da crise social causada pela pandemia.A União Audiovisual tem representantes em todo o país que colaboram na recolha de bens para ajudar os profissionais do setor. É possível encontrar toda a informação na página de internet e nas redes sociais deste grupo.