Curta-metragem de Daniel Soares com menção especial no Festival de Cannes

O filme de Daniel Soares, que fez a estreia mundial em Cannes, tem produção de O Som e a Fúria e de Kid With a Bike e tinha sido selecionado para a competição oficial, a disputar a Palma d`Ouro.

"Um evento de `team-building` corre mal e obriga o dono de um atelier de arquitetura a encarar a realidade do bairro popular que a sua empresa está a gentrificar", refere a sinopse do filme.

O elenco integra João Villas Boas, Ana Vilaça, Isac Graça, Cláudia Jardim, João Patrício, entre outros.

Daniel Soares, realizador, fotógrafo e argumentista, nascido na Alemanha, é ainda autor de outras curtas-metragens, nomeadamente as premiadas "O que resta" (2021) e "Please make it work" (2022).

"Bad for a moment" estava na competição oficial em Cannes na mesma secção que atribuiu a Palma d`Ouro em 2009 a "Arena", de João Salaviza.

Este ano, o prémio máximo de melhor curta-metragem de Cannes foi para o filme "The man who could not remain silent", de Neboljsa Slijepcevic.

O 77.º Festival de Cannes, um dos mais importantes e antigos da indústria cinematográfica, começou no dia 14 e termina hoje com a cerimónia de anúncio dos filmes premiados.