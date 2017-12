Curta-metragem de Gonçalo Almeida selecionada para festival de Sundance

Lusa04 Dez, 2017, 21:17 | Cultura

O filme, uma ficção de quase oito minutos, está selecionado para a competição de curtas-metragens de Sundance 2018, que decorrerá entre 18 e 28 de janeiro na cidade de Park City, no Utah.

O festival de Sundance é considerado um dos mais importantes dedicados ao cinema independente. Esta é a segunda vez que uma curta-metragem de produção exclusivamente portuguesa é selecionada para a competição.

Este ano, no festival esteve em competição o filme "Pedro", de André Santos e Marco Leão.

Inspirado no álbum "Thursday Afternoon" (1985), de Brian Eno, "Thursday Night", de Gonçalo Almeida, é descrito como "um thriller fantástico protagonizado por duas cadelas: a dócil Bimbo que uma noite recebe a visita da misteriosa Dakota para lhe entregar uma mensagem".

"Thursday night" teve estreia em julho passado no festival Curtas Vila do Conde e já passou por outros festivais. Venceu o prémio de Melhor Curta-Metragem Portuguesa no Motelx e o de melhor realização no Fantastic Fest, no Texas.

Antes de chegar a Sundance, o filme de Gonçalo Almeida será exibido este mês em 34 localidades portuguesas, no âmbito do programa internacional "O Dia Mais Curto", associando-se ao solstício de inverno.

Gonçalo Almeida, 31 anos e natural de Santiago do Cacém, estudou design gráfico em Portugal e cinema no Reino Unido. Atualmente finaliza a primeira longa-metragem, "Faz-me companhia".

Na semana passada, a organização de Sundance tinha anunciado a seleção de longas-metragens para todas as categorias do festival, num total de 110 filmes de 29 países.

O festival de Sundance é organizado pelo Sundance Institute, fundado pelo ator e produtor Robert Redford, com o objetivo de promover novos realizadores e produções independentes.