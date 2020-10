Curtas de Vila do Conde regressa com 261 filmes e vai a Lisboa, Porto e Faro

Foto: DR

A 28.ª edição do festival Curtas de Vila do Conde começa, com o resgate de "O Recado", de Fonseca e Costa, em cartaz, um dos 261 filmes da programação que este ano estende a Lisboa, Porto e Faro.