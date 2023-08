Da Reboleira para o Festival de Locarno, "Manga d´Terra" mostra dificuldades da emigração cabo-verdiana

Realizado por Basil da Cunha, tem como protagonistas moradores e ex-moradores do bairro da Reboleira.

O filme é uma homenagem às mulheres cabo-verdianas consideradas pelo realizador uma parte fundamental da vida da comunidade.

É falado e cantado em crioulo porque Basil tinha o sonho de poder filmar um musical e cresceu a conhecer, na Amadora, a dura realidade da vida dos emigrantes cabo-verdianos.

Depois chamou os músicos do projeto " Acácia Maior" e juntos fizeram nascer uma longa-metragem com banda sonora a celebrar as mornas das ilhas atlânticas, porém, ainda sem data de estreia para Portugal.



A voz da cantora Eliana Rosa é central mas para além da protagonista, entre os moradores há quem desempenhe papéis quase como se estivesse a viver o quotidiano real do bairro.

É o caso de Nhunha Gomes que já entrou num filme anterior de Basil da Cunha e Nuno Baessa, o jovem que desempenha o papel do rapaz que se apaixona pela rapariga central mas não é correspondido.

Já Vera Semedo, outra das protagonistas, tem feito participações como figurante noutros enredos e deseja ser atriz a tempo inteiro.

Em comum todos têm o amor à "Morabeza" e a experiência da vida na periferia de Lisboa.