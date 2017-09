Dan Brown e António Damásio apresentam novos livros em Lisboa

Lusa05 Set, 2017, 19:21 | Cultura

O destaque da temporada literária do grupo BertrandCírculo vai para "Origem", que chega às livrarias portuguesas no dia 04 de outubro, no qual o leitor acompanha Robert Langdon, "numa viagem emocionante e viciante pela arte moderna e símbolos enigmáticos em busca da verdade, em várias cidades espanholas", de acordo com comunicado da editora.

Por seu lado, o neurocientista António Damásio vai lançar, no dia 31 de outubro, na escola a que deu nome, em Lisboa, o novo "A Estranha Ordem das Coisas", livro onde defende que "os sentimentos -- de dor, sofrimento ou prazer antecipado -- foram as forças motrizes primordiais do empreendimento cultural e os mecanismos que impulsionaram o intelecto humano na direção da cultura".

Ainda em outubro é lançado o novo volume das Crónicas dos Clifton, por Jeffrey Archer, intitulado "Chegada a Hora", com a Bertrand a editar também "Despertar", que "servirá de base para uma tertúlia a 09 de novembro, na FNAC Colombo, sobre o universo de Stephen King".

Na não-ficção, a Bertrand vai editar "Laëtitia -- Ou o Fim dos Homens", do francês Ivan Jablonka, que recebeu o prémio Médicis do ano passado com esta obra que "encerra diversos registos e géneros - literatura, atualidade, investigação, história, sociologia e política -- e que conta a história de Laëtitia, uma rapariga raptada, violada e assassinada em 2011 em França".

Ainda na não-ficção, a Bertrand realça a edição de "A Economia Mais Forte do Mundo", do Nobel da Economia Joseph Stiglitz, bem como a publicação de "Portugal Visto pela CIA", da autoria de Luís Naves, com recolha de documentos por Eric Frattini.

Por seu lado, o professor universitário e ex-dirigente do Bloco de Esquerda Francisco Louçã vai publicar "Sombras -- A Desordem Financeira na Era da Globalização", em coautoria com o académico norte-americano Michael Ash.

Em novembro, vai ainda ser lançada uma biografia do antigo presidente do BCP Paulo Teixeira Pinto, da autoria de Sílvia Oliveira, enquanto o fundador do CDS e ex-ministro Diogo Freitas do Amaral publicará "Da Lusitânia a Portugal: Dois mil anos de história".

Já na Temas e Debates, vai ser publicado "Moda e Feminismos em Portugal -- O Género Como Espartilho", de Cristina L. Duarte, e, pela mesma chancela, Irene Flunser Pimentel edita "O Caso da PIDE/DGS - Foram julgados os principais agentes da ditadura portuguesa?".

Pela mesma editora é publicado, em dezembro, "À Lei da Bala - Terrorismo e Violência Política em Portugal no Século XX", de António Luís Marinho e Mário Carneiro, no qual é traçada "a excecional história da violência no século XX, em Portugal, contando ainda com uma conversa com Carlos Antunes, antigo operacional das Brigadas Revolucionárias, entre 1971 e 1974, e líder das FP-25, durante os anos 80".

Antes, vai ser publicado o "Livro Português das Fábulas", de José Viale Moutinho, que conta com "um manuscrito do séc. XV, descoberto por Leite de Vasconcelos, assim como escritos de Fernão Lopes, Almeida Garrett, Bocage, Camilo Castelo Branco, Marquesa de Alorna, João de Deus, Trindade Coelho e Fernando Pessoa".

Já a Quetzal entra na temporada com "Os Corpos", de Rodrigo Magalhães, que compara aos nomes de Dino Buzzati e Roberto Bolaño, seguindo-se o novo de José Tolentino Mendonça, de nome "O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas", terminando o mês de setembro com a nova obra de não-ficção de José Luís Peixoto, intitulada "O Caminho Imperfeito".

Em outubro, a editora vai publicar mais um volume da tradução da Bíblia, por Frederico Lourenço, estando ainda prevista a edição dos "Sonetos de Petrarca", traduzidos por Vasco Graça Moura.