Daniel Blaufuks e Inês Pedrosa no Festival Literário Pen America World Voices

Lusa02 Mai, 2019, 19:28 | Cultura

Este festival literário internacional, criado em 2005 por Salman Rushdie, reúne na edição deste ano mais de 200 autores, entre os quais se contam nomes como a indiana Arundhati Roy, o jamaicano Marlon James, o norte-americano Dave Eggers, o irlandês Colm Toíbin, a turca Elif Shafak e o francês Laurent Gaudé, segundo a página oficial do evento.

Daniel Blaufuks, que trabalha sobretudo em fotografia e vídeo, tem-se debruçado sobre a relação entre a memória pública e privada.

Trabalhou na área das importações, estudou fotografia e começou a carreira como `freelancer` em diferentes jornais e revistas, até que, em 1989, ganhou o Prémio Aip/Kodak e, sete anos mais tarde, foi um dos oito finalistas do European Photography Award. EM 2007, venceu o antigo Prémio BES Photo.

O seu trabalho tem sido amplamente divulgado através de livros, instalações e filmes.

No festival Pen América World Voices, Daniel Blaufuks vai participar no painel de debate "Verdades Terríveis: Confrontando a História e a Memória", que se realiza, no dia 10 de maio, com a dramaturga franco-americana Catherine Filloux, a professora norte-americana de Estudos Africanos Tanisha Ford e o escritor italiano Domenico Starnone.

Também a escritora Inês Pedrosa marca presença neste evento, através da participação no debate "As Pessoas, os Locais e a Política", no dia 10, com a escritora australiana Felicity Castagna e a escritora britânica Isabella Hammad, e a 11 de maio, no debate sobre a força das mulheres na literatura, com a norte-americana Jennifer Egan e a turca Elif Shafak.

Este festival conta também com a participação de Patti Smith, Nicholasa Mohr, Fatima Farheen Mirza, Jacqueline Woodson e Min Jin Lee, as cinco finalistas do programa "One Book, one New York" que elege um livro para ser lido em toda a cidade.

Na corrida final, cujo vencedor será conhecido na sexta-feira, estão os livros "A Place for Us", de Fatima Farheen Mirza, "Just Kids", de Patti Smith, "Another Brooklyn", de Jaqueline Woodson, "Free Food for Millionaires" de Min Jin Lee e "Nilda", de Nicholasa Mohr.

O vencedor participará no festival, no dia 10 de maio.