Partilhar o artigo Daniel Jonas venceu a 23.ª edição do Grande Prémio da Literatura dst Imprimir o artigo Daniel Jonas venceu a 23.ª edição do Grande Prémio da Literatura dst Enviar por email o artigo Daniel Jonas venceu a 23.ª edição do Grande Prémio da Literatura dst Aumentar a fonte do artigo Daniel Jonas venceu a 23.ª edição do Grande Prémio da Literatura dst Diminuir a fonte do artigo Daniel Jonas venceu a 23.ª edição do Grande Prémio da Literatura dst Ouvir o artigo Daniel Jonas venceu a 23.ª edição do Grande Prémio da Literatura dst

Tópicos:

Bruto, Milton Shakespeare Waugh Pirandello Huysmans Berryman, Mourão, PEN Poesia Bisonte, Velho,