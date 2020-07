David Fonseca junta `lados B` e raridades em disco que é editado na sexta-feira

Num comunicado partilhado no seu `site` oficial, bem como nas contas nas redes sociais, David Fonseca anuncia que "Lost and Found -- B Sides and Rarities" se estreia em 24 de julho de 2020.

"É uma porta diferente para o meu universo musical, a dar para um salão de artefactos e peças raras que andaram perdidas durante muito tempo. Agora que as encontrei, convido-vos a entrar. Sejam bem-vindos!", refere o músico, cujo álbum mais recente, "Radio Gemini", data de 2018.

"Lost and Found -- B Sides and Rarities" inclui "16 canções nunca antes reunidas em disco", que estiveram "espalhadas por gavetas" ao longo da carreira do músico.

"Sinto que há uma intenção única que as une e que falam de coisas que nem sempre estão a descoberto na minha discografia. Talvez algumas delas sejam mais experimentais. Outras serão mais escuras, outras mais inesperadas. Sinto que estes temas fazem parte daquela parede para onde atirei o barro e ele colou de forma estranha e pouco habitual. E curioso como sou, persegui a sua forma e acabei com estas", conta David Fonseca.

O álbum estará disponível na sexta-feira, "em todas as plataformas de `streaming`".

Nascido em Leiria, em 1973, David Fonseca deu-se a conhecer na música através dos Silence 4, que se estrearam em 1998 com o álbum "Silence becomes it".

A carreira a solo lançou-se em 2003 com o álbum "Sing me something new", seguindo-se outros seis discos de originais, um álbum ao vivo e várias edições de canções de Natal, para fãs.

David Fonseca tem dispersado o trabalho criativo com outros autores, ao integrar o coletivo Humanos, ao compor para Sérgio Godinho e ao participar num espetáculo de tributo a Leonard Cohen e num álbum de homenagem a David Bowie.

Em 2012, editou o livro de fotografia "Right here, right now".

Ao longo da carreira, David Fonseca tem divulgado vários temas que não fazem parte da sua discografia, como "You feel like home", criado e gravado durante o confinamento decretado devido à pandemia da covid-19.

No dia de Páscoa, 12 de abril, David Fonseca usava as suas páginas nas redes sociais para partilhar o tema, que conta com a participação da modelo e atriz Ana Sofia Martins, e respetivo vídeo, ambos gravados "totalmente em casa".

A acompanhar o vídeo, o músico partilhou um texto no qual afirma que "quase todos os momentos mais difíceis" da sua vida "tiveram na criatividade uma resposta à altura, transformando-os em algo mais positivo, mais fácil de carregar".

"Chegados até aqui e ao momento difícil que todos atravessamos, o meu ímpeto é o mesmo: criar", escreveu.

A música "You feel like home" foi "misturada e masterizada à distância" e "acabou por ser alvo de um `lyric video` a partir de um jogo de tabuleiro, uma tarefa de dias que fez valer a pena a desarrumação generalizada de uma das divisões da casa".