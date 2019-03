Partilhar o artigo Debates, espetáculos e oficinas no Encontro de Novas Dramaturgias em Coimbra Imprimir o artigo Debates, espetáculos e oficinas no Encontro de Novas Dramaturgias em Coimbra Enviar por email o artigo Debates, espetáculos e oficinas no Encontro de Novas Dramaturgias em Coimbra Aumentar a fonte do artigo Debates, espetáculos e oficinas no Encontro de Novas Dramaturgias em Coimbra Diminuir a fonte do artigo Debates, espetáculos e oficinas no Encontro de Novas Dramaturgias em Coimbra Ouvir o artigo Debates, espetáculos e oficinas no Encontro de Novas Dramaturgias em Coimbra

Tópicos:

Académico, Albano, Antunes Louraço Figueira, Caldas Lígia, Dramaturgia Perspetivas, Sónia Baptista,