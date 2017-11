Deolinda anunciam pausa na carreira "por tempo indeterminado"

Lusa23 Nov, 2017, 17:10 | Cultura

"Esta pausa servirá para que os elementos do grupo se dediquem a outros projetos artísticos que neste momento necessitam da sua total atenção", afirmou a promotora em comunicado.

Os Deolinda, que integram Ana Bacalhau, José Pedro Leitão e os irmãos Pedro da Silva Martins e Luís José Martins, editaram quatro álbuns, um disco ao vivo e fizeram cerca de mil concertos por 31 países.

O anúncio de hoje acontece semanas depois de Ana Bacalhau ter editado o primeiro álbum a solo, "Nome próprio", no qual participa também José Pedro Leitão.

No verão, foi a vez do guitarrista Luís José Martins ter lançado também o primeiro álbum, "Tentos - Invenções e Encantamentos", embora se reparta também por outros projetos, como Powertrio e Almost a Song.

A par dos Deolinda, Pedro da Silva Martins tem escrito temas para outros músicos, nomeadamente Ana Moura, Lena d`Água, Cristina Branco ou António Zambujo.

Em janeiro deste ano, quando deram concertos nos coliseus, de celebração de uma década de vida, os músicos recordaram à agência Lusa que os primeiros ensaios dos Deolinda aconteceram em 2005.

Era o começo de um grupo com um pé na tradição e outro na modernidade, que se deu a conhecer em 2007 com o tema "Contado ninguém acredita", numa coletânea de novos talentos. No ano seguinte saía o disco de estreia, "Canção ao lado", do qual fazem parte as canções "Fado Toninho" e "Movimento Perpétuo Associativo".

A banda editou os álbuns "Dois selos e um carimbo" (2010), "Mundo pequenino" (2013) e um álbum ao vivo, com o concerto no Coliseu de Lisboa em 2011. Foi nesses primeiros concertos nos coliseus que o grupo estreou o tema "Parva que sou", que ganhou uma maior dimensão pública por fazer referência à precariedade e à austeridade.