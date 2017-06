Desafio é conseguir papel mais ativo dos designers em Portugal - Guta Moura Guedes

Lusa 08 Jun, 2017, 17:13 | Cultura

Em maio último, a Associação Experimenta, presidida por Guta Moura Guedes, fundadora da Bienal Experimentadesign, lançada há 18 anos, anunciou o fim do evento, com uma última edição a realizar este ano, em setembro, para dar novos rumos ao projeto.

Numa entrevista à agência Lusa, questionada sobre a situação do setor do design em Portugal, Guta Moura Guedes avaliou que os milhares de designers portugueses, formados nas mais diversas áreas, têm "uma enorme competência e qualidade disponível".

"A grande questão, o grande desafio, é conseguir que os designers portugueses tenham um papel mais ativo e mais presente em mais frentes de atividade económica e política no nosso país e no estrangeiro", defendeu.

Para a curadora, o mais importante atualmente é "alargar a base de ação dos designers portugueses - provar a sua utilidade em diversos territórios - e ativar em profundidade a relação destes com a indústria e com a sociedade, nacional e internacional".

Quando foi Comissária do Ano do Design, em 2015, Guta Moura Guedes criou uma base de dados `online` sobre o design nacional (www.designportugues.pt), que espera poder continuar a desenvolver no último trimestre deste ano, para criar uma montra do design nacional, possível de ser consultada em todo o mundo.

A fundadora da Bienal Experimentadesign fez um balanço do projeto, que teve nove edições, em números: um total de 1.135.107 visitantes, 1.833 participantes, portugueses e estrangeiros, envolvendo 48 países.

"Fomos os primeiros em Portugal a fazer algo assim. Fomos considerados o evento de design internacional mais interessante do mundo em 2005, e a primeira bienal a ter um serviço educativo permanente, desde 1999", salientou.

No final de setembro, a Experimenta vai lançar um livro com as dez edições, nos 18 anos de existência da bienal: "O balanço vai ficar claríssimo e é impressionante. Tenho um orgulho enorme no que fizemos e atingimos", disse à Lusa.

Sobre a maior dificuldade que enfrentou nestes anos, recordou o cancelamento do evento em 2007, "porque a Câmara Municipal de Lisboa, no final de 2006, resolveu retirar todo o investimento financeiro que tinha protocolado" com a organização.

"Tivemos de cancelar a edição de 2007, tendo já investido um ano na sua programação. Foi terrível. Como acontece nalguns momentos de crise, este, quando ultrapassado, teve consequências ótimas. Depois de termos cancelado a edição em Lisboa, fomos convidados por Amesterdão para fazer a bienal na Holanda", recordou.

Depois da Holanda, regressaram a Lisboa, e Guta Moura Guedes considerou que a realização da bienal, novamente na capital, se deve à "inteligência de António Costa, já como presidente da Câmara de Lisboa".

Na altura, realizaram um protocolo tripartido com a Câmara Municipal de Lisboa, o Ministério da Cultura e o Ministério da Economia, que possibilitou "uma evolução extraordinária da bienal, reforçando a ponte que o design faz entre cultura e economia, e com o tecido urbano, com as cidades".

Questionada sobre o projeto que mais a fascinou, como presidente da Experimenta, recordou as edições de 2001, 2003 e 2005, com o título "A Voyager", porque foram "brilhantes pelos seus conteúdos, só portugueses, pelo cruzamento das disciplinas que mostrava, pela inovação do formato, mutante, móvel, expansível".

"Foi um desafio enorme e uma grande conquista mostrá-la em colaboração com o Museu Reina Sofia, em Madrid, com o Museu de Arte Contemporânea em Barcelona, com o Museu de Arte Contemporânea em Paris, em Bruxelas, em Londres, em Praga e depois levá-la, no caso da `Voyager 03`, a Bragança, a São Miguel, ao Funchal, a Leiria, a Albufeira, entre muitos outras cidades portuguesas, no que foi a maior ação de descentralização cultural de que me recordo em Portugal", assinalou.

Questionada sobre o significado do projeto de quase duas décadas na sua carreira profissional, Guta Moura Guedes classificou-o como "o mais importante" até agora.

Foi cofundadora e codiretora da bienal desde o seu início, em 1999, e diretora e/ou codiretora, desde 2001 até agora.

"Ocupa parte substantiva da minha vida, entre os meus 32 anos e os meus 52. Muita gente entrou e saiu, a bienal é um projeto fruto de imensa gente com enorme valor, determinante para a sua concretização e evolução, e eu fiquei sempre. Foi um projeto que me permitiu crescer imenso, aprender muito, definir territórios de ação cultural que se tornaram a base do que faço, em muitas outras frentes", apontou.

Relativamente aos apoios, recordou que os parceiros sempre apoiaram projetos e não a estrutura da Experimentadesign.

"Vamos mantê-la nessa ótica, mas vamos atualizar a metodologia. A cada ideia nova procuraremos, no futuro, parceiros, apoios, investidores e, também e muito, fontes de rentabilização do que fazemos, alicerçadas numa lógica de mercado e de consumo. Convém ressaltar no entanto que existem zonas na área da cultura que se assemelham às zonas na área da ciência, onde o espaço para a investigação livre, sem objetivos comerciais, se deve manter", defendeu.

A Associação Experimenta, que lançou a bienal na área do design há 18 anos, vai manter a sua atividade e o seu trabalho de investigação cultural, social e económica, "tendo como principais disciplinas o design, a arquitetura e a arte em geral, com um foco especial no contexto nacional, estruturado numa perspetiva e ação globais".