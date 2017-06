Descobertas na Argentina obras nazis, incluindo retrato de Hitler

Lusa 20 Jun, 2017, 22:25 | Cultura

Os objetos, esculturas e peças de artesanato na maioria procedentes da Alemanha, foram apreendidas na periferia norte de Buenos Aires, durante buscas efetuadas em dois estabelecimentos comerciais e uma habitação, indicou o ministério da Segurança.

Nenhuma pessoa foi, contudo, detida.

"Este inquérito constitui um verdadeiro contributo para a missão institucional de luta contra o antissemitismo e qualquer forma de discriminação, trabalhando a cada dia por uma sociedade inclusiva e plural, na qual o ódio não seja tolerado", reagiu em comunicado a Delegação de Associações Israelitas Argentinas (Daia), que representa a comunidade judaica da Argentina, com mais de 300 mil membros.

Milhares de nazis, mas também ustashas croatas e fascistas italianos instalaram-se na Argentina nos anos 1940 e 1950, com a bênção do Presidente da época, o general Juan Perón, no poder entre 1946 e 1955.

Ante Pavelic, fundador do movimento ustasha croata, pró-nazi, e o criminoso de guerra nazi Adolf Eichmann foram alguns dos acolhidos neste país sul-americano.

Eichmann, responsável pela logística da "solução final" na Polónia durante Segunda Guerra Mundial, foi em seguida raptado nos arredores de Buenos Aires pela Mossad e clandestinamente transportado para Jerusalém, onde foi julgado e executado.

Os objetos nazis serão transferidos para o Museu do Holocausto de Buenos Aires, segundo as autoridades, que descobriram também no lote antiguidades japonesas, chinesas e egípcias, bem como fósseis pré-históricos.

Tudo estava escondido por detrás de uma parede falsa num dos locais alvos de buscas.