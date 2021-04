Desconfinamento. Promotores de espetáculos satisfeitos com alargamento de horários

A Associação Portuguesa de Promotores de Espetáculos e Eventos está satisfeita com o alargamento dos horários, mas considera que as medidas continuam a ser insuficientes. A Associação espera que, com a imunidade de grupo e com a aceleração da vacinação, o governo não "fique acanhado" nas decisões e deixe trabalhar os profissionais da Cultura.