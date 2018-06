Desenhos de Tintim vendidos por 364.000 euros em leilão

Lusa02 Jun, 2018, 20:49 | Cultura

As duas tiras de banda desenhada, assinadas pelo "pai de Tintim" Hergé, foram adquiridas por um colecionador de Bruxelas que "deseja permanecer anónimo", indicou, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP), um porta-voz da leiloeira, Eric Bradley.

Hergé, cujo verdadeiro nome era Georges Remi, era oriundo da capital belga.

O leilão de hoje foi transmitido em direto em vários locais, nomeadamente na sede da casa de leilões holandesa Heritage Auctions, perto de Utrecht (centro da Holanda).

Dias antes do leilão, a Heritage Auctions antevia que as ilustrações, desenhadas à mão por Hergé em 1957, uma a lápis (35,2 x 50 cm) e a outra a tinta da china (30,7 x 47,7 centímetros), poderiam render entre 720.000 e 960.000 dólares (entre 618.000 e 825.000 euros).

O valor alcançado hoje acabou por estar abaixo destas expectativas.

As tiras de banda desenhada leiloadas representam a página 58 das aventuras do famoso repórter, no 19.º álbum do Hergé, publicado em 1958.

Nas tiras divididas em doze vinhetas, vê-se o Tintim, o Capitão Haddock, o seu fiel companheiro Milou e o piloto estónio Piotr Szut com uma pala preta no olho, a olhar para o mar.

Sob os seus pés, nas profundezas do oceano, um mergulhador tenta prender uma mina ao navio, antes de ser atingido por uma âncora, que o deixa inconsciente.

É raro os desenhos originais de Hergé serem colocados no mercado, porque o artista não os ofereceu, senão ocasionalmente, como presentes, a amigos próximos, segundo a Heritage Auctions.

No início deste mês, uma aguarela rara de 1939 do álbum "O Ceptro de Ottokar" foi vendida por mais de 600.000 euros na Christie`s, em Paris.

Tintim é uma estrela incontestada dos leilões. Um desenho em tinta da china para as capas dos álbuns publicados de 1937 a 1958 foi vendido por 2,65 milhões de euros em 2014, o que foi considerado um recorde mundial.