"Deserto/Nuvem" vence o Prémio BD para o Melhor Álbum Português

Francisco Sousa Lobo foi ainda distinguido com os prémios nacionais de Melhor Argumento para Álbum Português, também por "Deserto/Nuvem" e o de Melhor Álbum de Autor Português em Língua Estrangeira, pelo título "It`s no Longer I That Liveth".

O Prémio Nacional para o Melhor Álbum de Autor Estrangeiro foi para "Os Ignorantes", do francês Étienne Davodeau, e "Conversas com os Putos", de Álvaro, venceu o Melhor Álbum de Tiras Humorísticas.

O Prémio Nacional de Banda Desenhada para o Melhor Desenho foi para a ilustradora Amanda Baeza, pelo álbum "Bruma", enquanto o Prémio para o Melhor Ilustrador Português de Livro Infantil foi para Tiago Albuquerque e Nadia Albuquerque, pelo álbum "Sou o Lince Ibérico", e Jimmy Liao, natural de Taipé, Taiwan, recebeu o Prémio para o Melhor Ilustrador Estrangeiro de Livro Infantil, pelo álbum "Noite Estrelada".

O Prémio Nacional de BD Clássicos da 9.ª Arte, relativo a uma edição original há mais de dez anos, foi arrebatado por "Ronin", de Frank Miller, e o Prémio para o Melhor Fanzine foi para "Outro Mundo Ultra Tumba", de Rufolfo Mariano.

O júri foi constituído por Nelson Dona, diretor da AmadoraBD, Pedro Moura, argumentista, Sandy Gageiro, jornalista, Leonel Santos e Nuno Saraiva, autores de Banda Desenhada, e destacou, "pela qualidade das coletâneas", "O Mundo de Garfield (1978-1983)", de Jim Davis, e a coleção "Sandman", de Neil Gaiman.

O AmadoraBD, organizado pela Câmara Municipal da Amadora, cumpre a 28.ª edição até 12 de novembro com exposições, lançamentos editoriais e a presença de autores portugueses e estrangeiros de banda desenhada.

