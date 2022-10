`Designer` de luz Cárin Geada vence 3.º Prémio Revelação Teatro Nacional D. Maria II

O anúncio foi feito numa cerimónia que decorreu hoje, na sala Garrett, antes do espetáculo "Casa Portuguesa".

Segundo comunicado do TNDMII, Cárin Geada foi eleita por um júri composto por 16 profissionais em representação de diferentes áreas associadas ao meio artístico e cultural português.

Cárin Geada junta-se assim a Sara Barros Leitão e Mário Coelho, profissionais que venceram as anteriores edições do prémio.

`Designer` de luz e diretora técnica, Cárin Geada nasceu em Lamego, em 1991. Formou-se em luz e som pela Academia Contemporânea do Espetáculo e em produção e cenografia pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto.

Enquanto `designer` de luz, soma dezenas de colaborações, tanto com artistas emergentes, como com nomes mais conhecidos do teatro e da dança, como Cláudia Gaiolas, Cristina Carvalhal, Gonçalo Amorim, Leonor Keil, Paula Diogo ou Tiago Rodrigues.

Trabalhou ainda na direção técnica de festivais de teatro como o Alkantara, o Interferências e o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.

"Olhando para o teatro como uma fusão entre conhecimentos técnicos e sensibilidade artística, Cárin Geada desenvolve um trabalho que se materializa nas diferentes matizes, ambientes e tonalidades com que são pintadas, através da luz, as várias cenas de um espetáculo", pode ler-se no comunicado do TNDMII.

Para o presidente do conselho de administração do TNDMII, Rui Catarino, citado no mesmo texto, trata-se de uma ocasião de "especial relevo" por se tratar da atribuição de um prémio que se pretende que "contribua, de forma consistente e regular, para a valorização do trabalho de jovens criadores e para a divulgação do teatro que se faz em Portugal pelas novas gerações."

O Prémio Revelação Ageas TNDMII tem um valor pecuniário de 5.000 euros e é atribuído anualmente a profissionais de teatro até 30 anos de idade, e cujo trabalho artístico se tenha destacado no ano anterior à atribuição do Prémio.

O júri do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II 2021 foi constituído por Albano Jerónimo, Álvaro Correia, António Durães, Catarina Barros, Cristina Carvalhal, Cucha Carvalheiro, Isabél Zuaa, John Romão, José António Tenente, Mário Coelho, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Rui Horta, Rui Pina Coelho, Sara Barros Leitão e Tónan Quito.