Designer Hugo Costa coloca o tema da igualdade na Semana da Moda de Paris

Lusa18 Jun, 2019, 21:05 | Cultura

"Não penso num corpo quando faço uma coleção. Faz cada vez menos sentido haver semanas da moda separadas, o caminho é da uniformização das semanas da moda. Cada vez há mais marcas sem género, mas não vai deixar de haver coleções masculinas e femininas", disse Hugo Costa, em declarações à agência Lusa, durante a sua apresentação na Semana da Moda de Paris.

Hugo Costa fez esta terça-feira a sua terceira apresentação consecutiva no calendário oficial da Semana da Moda parisiense, tendo-se inspirado desta vez nas mulheres sul-coreanas Haenyeo, mergulhadoras em apneia que criaram uma sociedade semi-matriarcal nesse país.

"Numa altura em que se fala muito de igualdade, são estas senhoras que têm a responsabilidade da família, enquanto que pré-historicamente esse era um papel do homem. Ao mesmo tempo, é uma inspiração feminina, numa coleção que, mesmo sendo unissexo, é apresentada na semana de moda masculina e isso acaba por ser engraçado", explicou o designer à Lusa.

Para reforçar esta ideia, entre os modelos masculinos, havia uma modelo feminina com as roupas do criador. Uma ideia que já tinha sido posta em prática nos seus desfiles em Portugal, mas que ainda não tinha acontecido em Paris.

Nesta coleção primavera-verão 2020, Hugo Costa apostou na sobreposição, em materiais com imaginário piscatório, impermeáveis e redes, em tons de verde, metalizado, azul e branco. Os acessórios dominam a coleção, com a criação de uma mala de fim-de-semana e várias bolsas pequenas para complementar as roupas.

A apresentação, que decorreu no 3.º bairro de Paris, centro da moda da capital francesa, lembrava uma lota e foi feito em parceria com a Bordallo Pinheiro, que já tem duas lojas na cidade, havendo peixes e lagostas de faiança entre caixas de peixe, empilhadas por onde iam circulando os modelos.

O próximo passo para Hugo Costa é o lançamento da sua loja `online`, que acontece já no próximo dia 01 de julho, e onde o criador português vai começar por vender uma coleção de básicos e os acessórios da que apresentou hoje em Paris.

A presença do designer decorre numa organização do Portugal Fashion, projeto da responsabilidade Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

É financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.