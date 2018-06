Designer portuguesa de moda Rita Sá apresenta coleção em setembro no Canadá

Lusa21 Jun, 2018, 18:28 | Cultura

Rita Sá, de acordo com a ModaLisboa num comunicado hoje divulgado, "foi a designer eleita para apresentar coleção na Vancouver Fashion Week", no festival de moda holandês FashionClash, no qual participou por ter sido uma das vencedoras do Sangue Novo da semana da moda de Lisboa, em março deste ano.

Rita Sá, que nasceu em 1996, venceu em março o prémio Fashion Clash do concurso Sangue Novo, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens `designers` em início de carreira, na 50.ª edição da ModaLisboa, com a coleção "Telhados de Vidro", composta integralmente por peças azuis.

A semana da moda de Vancouver, na qual serão apresentadas coleções para a primavera de 2019, decorre entre 17 e 23 de setembro.

Além de Rita Sá, Portugal esteve representando na 10.ª edição do Fashion Clash, que decorreu em Maastricht, entre 15 e 17 de junho, por Filipe Augusto, que, de acordo com a Associação ModaLisboa, foi distinguido com um prémio no valor de 1.500 euros.

O jovem designer de 25 anos esteve em Maasctricht por ter vencido o prémio Fashion Clash da 49.ª edição da ModaLisboa, em outubro de 2017, com a coleção "7 Saias", inspiradas nas saias das nazarenas.

As candidaturas para a próxima edição do concurso Sangue Novo, que acontece em outubro, no âmbito da 51.ª edição da ModaLisboa, estão abertas até 29 de junho.

Este ano há regras novas. De acordo com a Associação ModaLisboa, desta vez, "numa primeira fase, o júri selecionará dez projetos para serem apresentados no desfile Sangue Novo de outubro de 2018".

No desfile de outubro, o júri vai eleger "seis designers finalistas para apresentarem uma nova coleção no desfile Sangue Novo de março de 2019".

Cada finalista "receberá um prémio monetário de 1.000 euros para o desenvolvimento desta nova coleção".

Em março, na 52.ª edição da ModaLisboa, "será eleito o vencedor do Sangue Novo, que terá a oportunidade de frequentar o Polimoda Master in Fashion Design, na Polimoda, em Florença, e receberá uma bolsa de 5.000 euros".

"Os prémios FashionClash e The Feeting Room serão atribuídos nas edições de outubro de 2018 e março de 2019. A direção do FashionClash selecionará um designer, em cada edição, para apresentar coleção no Festival de Moda de Maastricht, em 2019, e os diretores da concept store portuguesa The Feeting Room (TFR) convidarão um designer para colocar a sua coleção à venda nas lojas TFR de Lisboa e Porto", explica a organização.