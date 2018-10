Designer portuguesa do ateliê FBA de Coimbra foi premiada nos Estados Unidos

Lusa31 Out, 2018, 16:32 | Cultura

O trabalho desenvolvido no ateliê de Coimbra FBA para a editora inglesa Polity Books foi uma das 1.600 candidaturas apresentadas ao concurso anual da Communication Arts, "a mais prestigiada revista internacional de comunicação visual, sediada nos Estados Unidos da América", anunciou hoje o ateliê, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O prémio foi atribuído às capas que Ana Boavida desenvolveu para a coleção "The Future of Capitalism", em que pensadores da economia política abordam questões críticas que o futuro do capitalismo enfrenta, em que os títulos são todos perguntas: "Como é que podemos evitar outra crise financeira?", "Precisamos de desigualdade económica?", "Os bancos centrais servem as pessoas?", "Porque é que não consegues comprar uma casa?".

O trabalho de Ana Boavida acabou por focar-se nas perguntas e encontrar soluções tipográficas para fazer ecoar essas mesmas questões, como se o livro pudesse falar com o leitor, numa capa nítida, apelativa e direta, contou à agência Lusa a designer.

A resposta passou por jogar com duas cores em cada título-pergunta, sublinhando algumas das palavras das perguntas e fazendo com que essas se repetissem, mas de forma mais curta e direta.

À pergunta "Podemos evitar outra crise financeira?", Ana Boavida frisou o "Podemos" com outra cor, transformando-se numa nova pergunta.

"A pôr tudo no papel e a ver como iria pegar na série achei que a ideia da pergunta [em todos os títulos] era uma característica muito forte. Se todas as capas têm uma pergunta, então vou ecoar e reforçar essa pergunta", explicou a designer à Lusa.

Ao invés de colocar um ponto de interrogação maior ou vários pontos de interrogação, procurou algo "com mais graça, algo escondido", tendo acabado por jogar com as cores para poder acentuar a característica interrogativa dos títulos, esclareceu.

Ana Boavida, além de designer do FBA, é docente no curso de Design e Multimédia e investigadora do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC).

O trabalho da designer será agora publicado na edição de janeiro/fevereiro da Communication Arts.

Segundo a nota de imprensa, Ana Boavida já conquistou vários prémios internacionais, nomeadamente o AIGA 50 Books/50 Covers, Red Dot Award e Silver European Design Award.