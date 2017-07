Designers Stefan Sagmeister e Miguel Nicolelis nas conferências da Experimenta

Lusa 24 Jul, 2017, 21:15 | Cultura

De acordo com a organização, no dia 30 de setembro está prevista a realização de várias conferências, no Centro Cultural de Belém, com a presença de nomes ligados ao design, ao jornalismo, à antropologia e às neurociências, que se juntam ao já anunciado Tyler Brûlé, o editor canadiano fundador das revistas Wallpaper Monocle.

É o caso Arjun Appadurai, pensador na área da globalização, e de como este fenómeno tem influenciado a modernidade, nomeadamente na cultura.

Autor de vários livros sobre as dimensões socioculturais da globalização, Arjun Appadurai realizou o estudo antropológico "Em Modernity at Large", considerado um dos mais importantes de sempre sobre a cada vez mais intensa circulação de pessoas, ideais, tecnologias e imagens, levando à criação de um mundo transnacional.

Tendo-se licenciado em antropologia pela Brandeis University e com um doutoramento da Committee on Social Thought da University of Chicago, Appadurai é membro do American Academy of Arts and Sciences, e tem ensinado nas universidades de Yale, Chicago e Pennsylvania, nos Estados Unidos.

O designer Stefan Sagmeister - que já participou na Bienal EXD, nas edições de 2005 e 2008 - é outro dos convidados da próxima e última edição.

Licenciou-se pela University of Applied Arts de Viena, na Áustria, e possui um mestrado da Pratt Institute de Nova Iorque.

Em 1993 criou a empresa Sagmeister Inc., sediada em Nova Iorque, trabalhando com clientes como os Rolling Stones e o Guggenheim Museum e, em 2012, aliou-se a Jessica Walsh, mudando o nome da empresa para Sagmeister & Walsh, especializada na conceção de identidades de marca, anúncios, websites, apps, filmes, livros e objetos.

The Happy Show, um dos seus projetos mais icónicos, atraiu mais 250 mil visitantes pelo mundo fora e tornou-se na exposição de design gráfico mais visitada de sempre.

Outro convidado para a EXD será Miguel Nicolelis, neurocientista que trabalha no design de equipamento, que ficou conhecido como o especialista que construiu o exoesqueleto controlado pelo cérebro, permitindo a um homem com paralisia dar o pontapé de partida da Copa do Mundo em 2014.

Nicolelis é um pioneiro da exploração do interface cérebro-máquina, cujo trabalho tem vindo a revolucionar a relação e interconectividade entre o ser humano e a robótica.

É o fundador do Walk Again Project, um consórcio internacional de cientistas e engenheiros dedicados ao desenvolvimento de um exoesqueleto que ajuda pacientes com estados avançados de paralisia a recuperar a sua motricidade.

Alice Rawsthorn - outro nome anunciado para a bienal - é uma crítica de design premiada que acredita que esta área é uma das ferramentas mais poderosas que existem para melhorar a qualidade de vida.

Tendo iniciado a sua carreira como jornalista e correspondente estrangeira, a sua paixão pelo design, acabou por mudar na área como Buckminster Fuller e Lázló Moholy-Nagy.

Autora do livro "Hello World: Where Design Meets Life" ("Olá Mundo: Onde o design encontra a Vida"), tem trabalhado na conceção contemporânea do design e integrado vários eventos internacionais, incluindo as TED talks e o World Economic Forum, em Davos.

A Bienal Experimentadesign, dedicada ao design e à cultura de projeto, vai realizar a última edição este ano, passados 18 anos desde o lançamento, para desenvolver novos formatos, como anunciou a presidente da Experimenta, Guta Moura Guedes, em maio.

Depois a primeira edição, em 1999, com uma atividade que passou por Amesterdão e a mais recente, em 2015, reunindo Lisboa, Porto e Matosinhos, 2017 será o ano do fecho do evento internacional dedicado ao design.