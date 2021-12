Despedimento coletivo na Saint-Gobain Sekurit Portugal

O despedimento coletivo foi várias vezes contestado com plenários e concentrações junto à empresa e aos ministérios da economia e do trabalho.



O anúncio do encerramento foi feito há meses e entre as negociações, apenas seis trabalhadores foram recolocados noutro armazém da multinacional.