Dez artistas brasileiros no cartaz do BR Fest na Figueira da Foz em julho

De acordo com uma nota da MOT - Memories of Tomorrow, hoje enviada à agência Lusa, o alinhamento do festival na praia do Relógio (que irá utilizar o recinto que será usado, uma semana antes, de 07 a 09 de julho, pelo festival de música eletrónica RFM Somnii, da mesma produtora), integra, em 15 de julho, a Banda H1, Jovem Dionísio, Martinho da Vila, Melim e Pocah.

No dia seguinte, um domingo, o palco do areal da praia da Figueira da Foz recebe Gloria Groove, Kevin O Chris, Lexa, Zeca Pagodinho e um Tributo a Marília Mendonça, a "diva sertaneja" que morreu em 2021, aos 26 anos, num acidente aéreo.

Produzido em colaboração com a Live Entertainment, uma das maiores agências produtoras do Brasil, o BR Fest é dedicado à música e cultura brasileira e será "um `mix` equilibrado de estilos musicais", do funk ao pagode e do pop ao samba, adiantou a organização.

Para além da música, a MOT afirmou que o festival "abriu as portas a` nova onda digital e contará com as maiores produtoras de conteúdos do momento no Brasil, com Vanessa Lopes, considerada "a maior tik-toker" brasileira, a bailarina Amanda Araújo e Malu Camargo, produtora de conteúdos ligados à moda e `lifestyle`.

O cartaz inclui ainda, em 15 de julho, um "momento de Sertanejinho", onde, segundo a MOT, "serão tocados os mais recentes hits deste estilo musical que tem ganho cada vez mais seguidores".

Já no dia 16 de julho, o areal da praia recebe o universo carnavalesco do Carnafest, o Carnaval da Bahia.

"Há muito tempo que andávamos a pensar em preparar um evento de dimensão para a comunidade brasileira residente em Portugal. Este evento foi planeado ouvindo as opiniões dessa mesma comunidade, envolvendo algumas personalidades brasileiras e desenhando algo que fosse a exaltação do espírito cultural do país irmão", referiu, citado na nota, Tiago Castelo Branco, diretor executivo da MOT.

Em declarações anteriores à Lusa, Tiago Castelo Branco afirmou que o BR Fest "pretende transformar a Figueira da Foz na capital brasileira de Portugal" e não se dedica apenas à comunidade brasileira residente no país, estimada em cerca de 280 mil cidadãos registados, mas a todos os adeptos da música, gastronomia e arte do Brasil.

"É um festival no Centro de Portugal, realizado na praia e no verão", frisou, na altura, o diretor executivo da MOT, lembrando que o evento decorre numa cidade equidistante em distância territorial dos principais locais (Lisboa, Porto e Braga) onde a comunidade brasileira reside.

"Portugal tem festivais para todos os géneros, mas não há nenhum com esta dimensão dedicado à música e cultura brasileira", afiançou.