Dezasseis estruturas artísticas portuguesas recebem apoio do programa Ibercena

"Das 36 estruturas artísticas portuguesas candidatas, 16 serão apoiadas --- quatro através da linha de apoio à Criação em Residência, sete através da linha de apoio a Coproduções de Artes Cénicas e cinco através da linha de apoio à Programação de Festivais --- número que representa 44% do total de projetos candidatos por Portugal e 13% do total de projetos apoiados pelo Programa", refere a DGArtes, num comunicado hoje divulgado.

No campo do apoio à Criação em Residência os projetos apoiados são "CRL -- Central Elétrica: ERRE", da Circolando, "(Re)Cantos -- pontes para o Encontro", do LAP -- Laboratório de Artes Performativas, "Ensayo para el desorden", da Mente de Cão, e "Tree Lines", da Sui Generis.

Já na coprodução de artes cénicas, os beneficiários são "PÉR(o)LA", de Ana Trincão, "Dos heróis que não aterram nas ilhas dos contos", da Apuro, "El mundo es redondo", da Ar de Filmes, "(R)existir", do Cendrev - Centro Dramático de Évora, "Saudade", de Claudio Hochman, "Em dois, uma sociedade", da Companhia Instável, e "Samotracias", da Mákina de Cena.

Na programação de festivais, os beneficiários serão o Festival das Marias 2022, da Companhia Alentejana de Dança Contemporânea, o FITEI -- Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica 45, o Novos Eventos -- Teatro Comunitário, do Leirena Teatro, o Festival Internacional da Linha de Fuga, e o São Palco, do Teatrão.

O apoio a estes projetos, que terão de acontecer em 2022, "assegurará o envolvimento de oito países Ibercena e de sete países fora do espaço ibero-americano, salientando, deste modo, o papel das estruturas artísticas portuguesas enquanto potenciadoras de verdadeira cooperação cultural".

Nesta edição, o programa Ibercena, com um valor financeiro global de cerca de 976 mil euros, irá financiar 124 projetos artísticos, nos 17 países membros: "32 projetos serão apoiados na linha de Criação em Residência, com um total de 175.940 euros; 51 apoios na linha de Coproduções com 453.769 euros e 41 apoios financeiros na linha de Programação de Festivais e Espaços Cénicos com 346.978 euros".

"Portugal, através da DGArtes e do Instituo Camões, foi dos países membros que mais contribuiu para este Programa, com um valor dedicado a projetos superior a 132.000 euros, um reforço de 18% face a 2020, valorizando deste modo a promoção ativa da internacionalização da arte e dos artistas portugueses contemporâneos", refere a DGArtes.

O Programa Ibercena, criado em novembro de 2006 e do qual Portugal faz parte desde 2019, integra atualmente 17 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Cuba e Portugal.