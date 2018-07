Dezasseis produções candidatas a Espetáculo de Honra do próximo Festival de Almada

Lusa17 Jul, 2018, 23:44 | Cultura

"Nada de mim", de Arne Lygre, com encenação de Pedro Jordão, para os Artistas Unidos, "Bonecos de luz", com dramaturgia e encenação de Rodrigo Francisco, da Companhia de Teatro de Almada, a partir do texto de Romeu Correia, "Colónia penal", de Jean Genet, texto resgatado por António Pires, do Teatro do Bairro, e "Carmen", espetáculo construído por Diogo Infante, a partir das memórias da atriz Carmen Dolores, são quatro das peças candidatas a Espetáculo de Honra, em 2019, a votar pelo público do festival, na quarta-feira.

"Kalakuta republik", de Serge Aimé Coulibaly, pelo Faso Danse Théâtre, do Burquina Faso, com a companhia belga Halles de Schaerbeek, "Final do amor", de Pascal Rambert, pelo Mino Teater, da Estónia, "Arizona", de Juan Carlos Rubio, pela companhia mexicana Teatro de Babel, "A reunificação das duas Coreias", de Joel Pommerat, pela Gavella Drama, da Croácia, e as produções belgas "O quarto de Isabela", de Jan Lauwers, pela Needcompany, e "Philip Seymour Hoffman, por exemplo", de Rafael Spregelburd, pela Transquinquennal, são outras encenações candidatas ao regresso no próximo ano ao Festival de Almada, organizado pela Companhia de Teatro de Almada.

Os restantes seis espetáculos são "A tecedura do caos", de Tânia Carvalho, com a Companhia Nacional de Bailado, "A alegria", do italiano Pippo Delbono, "A meio da noite", de Olga Roriz, coreografia de homenagem a Ingmar Bergman, no centenário do cineasta, "A última estação", de Elmano Sancho, "Dr. Nest", de Fabian Baumgarten, pelos alemães Familie Flöz, e "Melo dramas de horror", por Nuno Vieira de Almeida e Manuela de Freitas, sobre a tradição poética alemã (com traduções de João Barrento, Ribeiro da Fonte e Yvette Centeno, homenageada do festival, este ano).

A votação do Espetáculo de Honra realizar-se-á na quarta-feira à noite, antes do início da sessão de fecho da 35.ª edição do festival, dominada pela peça "Federico García", da companhia espanhola Pep Tosar, de Barcelona, que recria a última viagem de comboio do poeta Federico García Lorca, no Palco Grande da Escola Secundária António da Costa, em Almada.

O vencedor do Espetáculo de Honra sucederá ao melodrama burlesco "Apre"/"Bigre", de Pierre Guillois, da companhia francesa Les Fils du Grand Résau, apresentado em 2017 e que abriu a edição deste ano do Festival de Almada, no passado dia 04.

Vinte e quatro produções, nove das quais portuguesas e 15 estrangeiras, 11 concertos de entrada livre e quatro espetáculos de rua fizeram a edição deste ano do Festival de Almada, que decorre desde o passado dia 04, em vários espaços desta cidade e em salas de Lisboa.

Esta edição teve a programação "possível", nas palavras de Rodrigo Francisco, diretor do Festival e da Companhia de Teatro de Almada (CTA), organizadora do certame, num ano de corte do apoio da Direção-Geral das Artes.