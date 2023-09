DGArtes. Concurso para representar Portugal em Veneza abre com um mês de atraso

Em comunicado, a Direção-Geral das Artes lembra que a escolha das curadoras a convidar foi feita por uma comissão composta por Philippe Vergne, em representação da Fundação de Serralves, João Pinharanda, em representação Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), Emílio Rui Vilar, em representação da Fundação Caixa Geral de Depósitos -- Culturgest, Luísa Santos, em representação da Secção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), e por Margarida Mendes, por proposta da Direção-Geral das Artes.

A comissão que vai decidir qual o projeto que vai representar Portugal vai agora ser constituída pelo técnico superior da Direção-Geral das Artes Paulo Carretas, que coordena, e pelos especialistas Ana Balona de Oliveira, André Tecedeiro e João Mourão.

Os projetos a candidatar devem estar relacionados com o tema "Estrangeiros em Todos os Lugares", definido pelo curador da Bienal de Veneza, Adriano Pedrosa.

"As propostas candidatas deverão ainda ter em conta objetivos como a dinamização da internacionalização das artes e da cultura portuguesa através da cooperação com outros países; a valorização da dimensão educativa e da sensibilização para a cultura através de boas práticas de mediação de públicos; a sustentabilidade ambiental e a implementação de boas práticas ecológicas; o fomento da pesquisa e experimentação artísticas como práticas inovadoras do desenvolvimento e do conhecimento; a promoção da acessibilidade física, social e intelectual de todos os profissionais envolvidos nos projetos artísticos e dos respetivos públicos", pode ler-se no comunicado da Direção-Geral das Artes.

A abertura do concurso foi também publicada em Diário da República, num aviso com data de dia 21 de setembro e assinado pelo diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, que indica que o despacho do ministro da Cultura sobre o concurso foi emitido no dia 19 deste mês.

De acordo com a declaração anual da Direção-Geral das Artes para este ano, o concurso para a 60.ª edição da Bienal de Arte de Veneza devia ter aberto até agosto.

A distribuição do montante total prevê 240 mil euros para este ano e 145 mil em 2024.

Em 2022, Portugal foi representado em Veneza por Pedro Neves Marques, com o projeto "Vampires in Space", apresentado pelos curadores João Mourão e Luís Silva.