DGLAB vai analisar risco do arquivo do Diário de Notícias que "já não pode sair do país"

Contactado pela agência Lusa, o responsável disse que, na sequência da abertura daquele processo, na segunda-feira, para eventual futura classificação, a implicação imediata é o impedimento da sua exportação para fora do país.

Depois da entrega de um apelo público para a classificação urgente do arquivo com mais de 150 anos do Diário de Notícias (DN), como património protegido, o Ministério da Cultura anunciou a abertura do processo de classificação, na segunda-feira.

Entre os vários subscritores do documento enviado à Lusa contam-se, entre historiadores e jornalistas, os antigos presidentes da República António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio.

Hoje, num artigo de opinião no DN, Pedro Tadeu, responsável pela Direção de Documentação e Informação da Global Media Group, proprietária do DN, critica o "desconhecimento" da iniciativa e sustenta que o arquivo existente vai muito para além do histórico jornal, abrangendo também o do Jornal de Notícias e "outras marcas relevantes da história da imprensa portuguesa".

Além coleção de jornais, recortes de imprensa e de fotografias "acumuladas desde 1864 pelas gerações de arquivistas do Diário de Notícias, juntou-se um trabalho de valor histórico e patrimonial idêntico feito pela equipa de arquivistas do Jornal de Notícias, desde 1888".

Acrescenta que o arquivo inclui materiais de publicações como o Jogo, Dinheiro Vivo, Notícias Magazine, Tal & Qual, 24horas, Grande Reportagem, Vida Rural, Notícias da Tarde, Mundo Desportivo e ainda "o arquivo do Açoriano Oriental, o mais antigo diário da Europa, fundado em 1835, cujo património está localizado e é gerido por esse jornal em Ponta Delgada".

"Falar apenas do arquivo do Diário de Notícias é, portanto, desvalorizar este património e identifica um claro desconhecimento da realidade por parte dos signatários dessa iniciativa", critica Pedro Tadeu.

Questionado pela agência Lusa sobre o objeto do despacho para a classificação do arquivo, Silvestre Lacerda disse que "se foca unicamente no Diário de Notícias, que é o objeto da denúncia de risco de perda" do apelo apresentado na Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

A abertura do procedimento de classificação - que ainda irá passar por uma análise e avaliação das medidas de proteção necessárias - "visa a salvaguarda do património arquivístico e fotográfico do DN", indicou.

O processo vai decorrer pela DGLAB até surgir uma decisão superior se haverá lugar a classificação, e, se assim for, poderá ser de interesse público, municipal ou nacional.

No texto de opinião hoje publicado, Pedro Tadeu assegura que "tanto o DN como o JN têm toda a sua coleção de jornais microfilmada - iniciativa que foi tomada pela Lusomundo nos anos 90 do século passado. E, a partir do início deste século, todas as publicações da GMG (incluindo DN e JN) estão digitalizadas em PDF com reconhecimento de caracteres e metadados inseridos".

O responsável diz ainda que estão digitalizadas mais de cinco milhões de fotografias.

O arquivo está atualmente "arrumado num armazém, inutilizável e em risco de poder vir a desaparecer no contexto da crise que atravessa a empresa proprietária, o grupo Global Media", alertam os signatários do apelo enviado à DGLAB.

Sobre os riscos que o arquivo corre, Pedro Tadeu acrescenta que "no armazém referido - umas instalações com seguranças e vigilância, climatizadas, com controlo de humidade, controlo bacteriano, cumprindo os requisitos técnicos referenciados para este tipo de arquivo - está apenas uma coleção do Diário de Notícias e outra do Mundo Desportivo (existem na nossa posse mais duas outras coleções completas de cada uma destas marcas), para além de obras de arte que, não fazendo parte do arquivo documental, pertencem ao património da empresa".

Acrescenta que as coleções "estão disponíveis não só aos jornalistas do grupo como ao público em geral - quer no próprio armazém, que tem uma sala de leitura, quer nas instalações das Torres de Lisboa", e que "basta, para se proceder à consulta, fazer um pedido aos serviços por e-mail ou por telefone, como acontece todos os dias nas instalações, em Lisboa e no Porto".

O arquivo fotográfico, que estava guardado no antigo edifício do Diário de Notícias, indica, "encontra-se todo nas Torres de Lisboa, onde trabalham as publicações da GMG, e no edifício do Jornal de Notícias no Porto estão duas réplicas completas das coleções do DN e do Mundo Desportivo".

Pedro Tadeu critica os signatários da proposta pelo "desconhecimento" sobre a verdadeira dimensão do arquivo e sobre o trabalho que as empresas têm estado a fazer ao longo de décadas pela sua preservação.

Fala ainda na possibilidade de vir a realizar um protocolo com a Torre do Tombo, no prosseguimento de iniciativas que envolvem "todo um trabalho de preservação e divulgação que, ao longo de dezenas de anos, foi feito, está a ser feito e continuará a ser feito".

Subscrevem também este documento de apelo a pedir que se salve "um arquivo único e imprescindível", os historiadores Fernando Rosas, Pacheco Pereira e Irene Pimentel, os escritores Francisco José Viegas e José Luís Peixoto e os jornalistas Adelino Gomes, António José Teixeira, Diana Andringa, José Carlos Vasconcelos, José Mário Silva e José Pedro Castanheira, assim como a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco, entre outros.

Os subscritores argumentam que "o seu valor histórico e documental [do arquivo] é absolutamente ímpar no panorama arquivístico nacional", correspondendo a mais de 150 anos de publicações em três séculos diferentes, "uma memória única e valiosa" dos períodos "da monarquia, da República, da ditadura e da democracia em Portugal" e "da revolução industrial, das guerras, do fascismo, do comunismo, da União Europeia".

Completam a lista de subscritores deste apelo os membros da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) Mário Mesquita e Francisco Azevedo e Silva, que fizeram parte de direções do Diário de Notícias, os jornalistas Jacinto Godinho e Leonete Botelho, os professores universitários José Rebelo, Maria Augusta Babo e Alexandre Manuel e Raimundo Narciso, ex-presidente do movimento Não Apaguem a Memória.