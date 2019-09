DGPC propõe Torre da Lapa, em Lagoa, como monumento de interesse público

Lusa13 Set, 2019, 12:36 | Cultura

"É intenção da Direção-Geral do Património Cultural propor a Sua Excelência a Secretária de Estado da Cultura a classificação como monumento de interesse público (MIP) da Torre da Lapa ou Torre da Marinha, no Vale da Azinhaga, freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa, distrito de Faro", lê-se no documento.

O processo de instrução da classificação iniciou-se em 2015, por propostas da junta de freguesia de Ferragudo e da Câmara de Lagoa, com o parecer favorável da Direção Regional de Cultura do Algarve.

A Torre da Lapa ou Torre da Marinha, edificada algures entre os séculos XVI e XVII, é uma antiga torre de vigia de onde há cerca de 400 anos se avistavam embarcações inimigas e se avisava o povo de possíveis saques de piratas.

Construída em alvenaria de pedra e argamassa e de estrutura circular, com cerca de cinco metros de diâmetro, no topo de uma falésia em Ferragudo, é uma antiga torre de atalaia e um dos pontos de vigia do litoral algarvio, de onde eram enviados sinais de fumo para proteção das povoações contra os ataques de piratas ou outros invasores, que procuravam saquear a produção agrícola, vinhos ou peixe.

As obras de recuperação da antiga torre de vigia foram iniciadas pela Câmara de Lagoa em 2016, tendo ficado concluídas um ano depois (2017), ano em que foi lançado o procedimento de classificação do imóvel histórico como monumento de interesse público nacional.

No concelho de Lagoa estão classificados como sendo monumentos de interesse nacional, a igreja de Estômbar e o promontório de Nossa Senhora da Rocha.

De acordo com o anúncio da DGPC, o processo administrativo original está disponível para consulta, mediante marcação prévia, na Direção Regional de Cultura do Algarve, decorrendo a consulta pública por um período de 30 dias úteis.

Os elementos relevantes do processo (fundamentação, despacho, planta com a delimitação do imóvel e da respetiva zona geral de proteção) estão disponíveis nas páginas eletrónicas da DGPC e da Direção Regional de Cultura do Algarve.