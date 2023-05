Dia da Língua Portuguesa assinalado por todo o Mundo

Do Senegal ao Japão, da Etiópia aos Estados Unidos, da Austrália ao Panamá, passando pelo Luxemburgo, Dinamarca ou Ucrânia, serão vários os palcos destas atividades que ocorrerão através da rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal, em 60 países.De acordo com uma nota do MNE português, as iniciativas terão formatos como colóquios e palestras, peças de teatro, música, cinema, declamações de poesia, lançamentos de livros, conversas com escritores, leitura em voz alta, atividades escolares ou com crianças, eventos gastronómicos, entre muitos outros.Em 2019, a 40.ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) consagrou o 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa.





Desde então, a efeméride é celebrada e partilhada pelos mais de 260 milhões de lusofalantes, nos cinco continentes, reconhecendo a língua portuguesa como uma das principais línguas de comunicação, a nível global.