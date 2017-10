Dia das Belas Artes é assinalado hoje em Lisboa com exposições dos alunos

Lusa25 Out, 2017, 07:20 | Cultura

A sessão de abertura das comemorações do Dia das Belas Artes e dos 181 anos das Belas Artes está marcada para as 09:30 de hoje, na Faculdade de Belas Artes, com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Herdeira da Academia de Belas-Artes, criada no dia 25 de outubro de 1836, por decreto da rainha D. Maria II, a Faculdade de Belas-Artes (FBAUL) vai celebrar a data até ao final do mês de outubro, com base na produção criativa de alunos e ex-alunos.

No âmbito das comemorações, é inaugurada na quinta-feira, às 18:30, a exposição da segunda edição do Prémio Paula Rego na Casa das Histórias, em Cascais, com obras de alunos da FBAUL selecionadas pela artista.

A obra vencedora fará parte da coleção pessoal de Paula Rego.

No âmbito destas comemorações, e pelo segundo ano consecutivo, a faculdade vai apresentar o projeto de angariação de fundos "Apoie o Restauro", com uma exposição na galeria que mostra as obras da primeira edição já restauradas, e três novas obras dos acervos agora propostas para restauro.

No fim de semana, a Faculdade de Belas-Artes continuará com as portas abertas ao público, apresentando ateliês abertos com trabalhos de alunos.