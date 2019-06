Dia de luto nacional. Agustina continua a ser recordada

RTP04 Jun, 2019, 09:22 / atualizado em 04 Jun, 2019, 10:14 | Cultura

“Agustina Bessa-Luís deixa uma marca de um universo muito dela”, acredita o antigo jornalista da RTP e crítico literário Rui Lagartinho, que considera que a escritora se recriava a cada livro que escrevia.



“É uma pessoa que nós nos habituámos a ver no espaço público e a reconhecer como uma obra que foi única, que é um corpo muito diferente de tudo o que existe na literatura portuguesa”.



“É como se [Agustina] tivesse pressa em ter uma certa liberdade”, afirma Lagartinho. “Era como se tivesse pressa de casar, ter filhos e ter a sua liberdade, porque a partir daí a Agustina nunca teve outra profissão”.



Os meus mais sinceros pêsames à família e amigos mais próximos de Agustina Bessa Luís, um dos maiores nomes da história da Literatura Portuguesa e seguramente uma das pessoas mais inteligentes que conheci — José Manuel Barroso (@JMDBarroso) 3 de junho de 2019

A minha homenagem a Agustina Bessa Luís, vulto maior da literatura portuguesa. Tive a oportunidade de lhe prestar um justo tributo em vida, faço-o hoje à sua memória e à obra que nos deixou para todo o sempre. pic.twitter.com/x5eXA70JWo — Rui Rio (@RuiRioPSD) 3 de junho de 2019

c/ Lusa

A escritora nasceu a 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, Amarante, e encontrava-se afastada da vida pública, por razões de saúde, há perto de duas décadas.O nome de Agustina Bessa-Luís saltou para a ribalta literária em 1954, com a publicação do romance “A Sibila”, que lhe valeu os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz."Com uma obra vasta e transversal,e a influenciar o percurso de jovens autores", lê-se num comunicado do Conselho de Ministros, que aprovou ontem o dia de luto nacional.Na nota, o Governo refere ainda que "a República Portuguesa e, muito em especial, toda a literatura que se expressa em português é-lhe, pois, devedora de uma longa e incondicional dedicação à criação literária e do seu exemplar contributo para o prestígio cultural de Portugal".Durão Barroso também reagiu à morte da escritora, considerando-aJá para o poeta e ensaísta Arnaldo Saraiva, Agustina ocupa “o espaço da maior escritora que Portugal já teve”.“Tivemos algumas escritoras importantes no século XX, de Florbela Espanca a Sophia de Mello Breyner Andresen e Maria Velho da Costa, mas de longe”, explicou.Uma mulher "muito irreverente" e, ao mesmo tempo, "extremamente séria e intensa", tem na sua carreira "páginas incríveis, de escrita exaltante, envolvente, profunda e densa", recorda o ensaísta.O presidente do PSD, Rui Rio, prestou ontem tributo "à memória e à obra" de Agustina Bessa-Luís, considerando a escritora como "vulto maior da literatura portuguesa".Na mensagem deixada no Twitter, o presidente do PSD recorda ainda que teve "a oportunidade de lhe prestar um justo tributo em vida", e fá-lo agora "à sua memória e à obra" que deixa "para todo o sempre".O funeral da autora sai esta terça-feira da Sé Catedral do Porto para o cemitério do Peso da Régua, Vila Real, onde se realizará uma cerimónia privada para que Agustina seja sepultada “na intimidade da família”.