Dia do Teatro evoca contemporâneo de Gil Vicente e põe mensagens internacionais em cena

Lusa25 Mar, 2018, 14:55 | Cultura

Em Lisboa, a Faculdade de Letras, que tem o Centro de Estudos de Teatro e mantém a base de dados do Teatro em Portugal, também assinala a efeméride com a exposição dedicada ao dramaturgo "Jorge Ferreira de Vasconcelos (1525-1585) -- Um homem do Renascimento", precursor do teatro português, a par de Gil Vicente.

No ano em que o Instituto Internacional do Teatro comemora os 70 anos de existência, existem cinco mensagens alusivas ao Dia Mundial do Teatro, provenientes de diferentes regiões da UNESCO - Índia, Líbano, Reino Unido, México e Costa do Marfim -, "numa multiplicidade de vozes que dará expressão a formas diversas de pensar a atividade teatral no mundo contemporâneo".

As mensagens são assinadas pelos atores, encenadores e dramaturgos Ram Gopal Bajaj (Índia), Maya Zbib (Líbano), Simon McBurney (Reino Unido), Sabina Berman (México) e Wèrê Wèrê Liking (Costa do Marfim), e a Companhia Mascarenhas-Martins reune-as no espetáculo "Vozes", que é levado a cena na Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, no Montijo, a partir das 21:30

A interpretação é de João Jacinto, a encenação de André Reis e o espaço cénico de Adelino Lourenço.

Em Setúbal, o Teatro Estúdio Fontenova apresenta, no Fórum Municipal Luísa Todi, a peça "A noite antes da floresta", de Bernard-Marie Koltés, a que se segue a leitura das mensagens, do Dia Mundial do Teatro.

O Coral Luísa Todi associa-se à comemoração e vai interpretar excertos de "Missa étnica pela paz".

A Companhia de Teatro de Almada assinala o dia, nesta cidade, com entrada gratuita nos espetáculos e com o lançamento de um livro dedicado à atriz e encenadora norueguesa Juni Dahr, integrado na coleção "O sentido dos mestres", com a presença da criadora.

Além da inauguração da segunda parte da exposição "CTA: 40 anos em Almada", o público poderá assistir aos espetáculos "A noite de D. Luciana", pelo Teatro do Elétrico, e "Lições de dança", com João Lagarto, no café-concerto.

A Barraca abre as portas para "Erêndira! Sim, avó", uma encenação de Rita Lello, sobre obra de Gabriel García Márquez.

Nesta companhia, a comemoração do Dia Mundial do Teatro inclui tabém um concerto ibero-americano intitulado "Los Pájaros perdidos", de Mariana Abrunheiro e Walter Hidalgo, e um momento de tango, orientado pelo professor argentino Alejandro Laguna.

No Teatro da Trindade, a entrada também será livre na peça "O principezinho", às 15:00. Uma hora depois, poderá assistir-se ao ensaio aberto de "Odisseia", sobre Homero.

Às 18:00, no salão nobre, haverá uma iniciativa dedicada ao concurso Inatel Teatro - Novos Textos, destinado a estimular novos autores para a escrita de originais e, às 21:30, haverá récita gratuita de "O deus da carnificina", de Yasmina Reza.

Em Cascais, o Teatro Experimental estreará a comédia "As you like it", de William Shakespeare, com tradução de Fátima Vieira, com dramaturgia e encenação de Miguel Graça.

O Centro Dramático de Évora (CENDREV) assinala a data com a apresentação de "Ñaque, ou sobre piolhos e atores", de José Sanchis Sinisterra, uma produção da companhia, protagonizada por José Russo e Jorge Baião, com entrada gratuita.

A exposição "Jorge Ferreira de Vasconcelos (1515-1585) -- Um homem do Renascimento" dá a conhecer a vida e obra do dramaturgo, que se desenrolou numa sociedade em mudança, e surge no âmbito do quinto centenário do seu nascimento, assinalado em 2015, e da exposição então apresentada na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa.

A mostra é comissariada por Silvina Pereira, investigadora do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e diretora artística do Teatro Maizum, onde tem desenvolvido um projeto centrado na pesquisa, dramatização e divulgação de textos de autores portugueses.

A mostra fica patente no átrio lateral da Faculdade, junto ao Instituto de História da Arte, até 12 de maio.