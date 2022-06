Dia dos Açores volta a ser celebrado em moldes tradicionais

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O Dia dos Açores foi instituído pelo Parlamento açoriano em 1980 e destina-se a comemorar a açorianidade e a autonomia do arquipélago. É a maior celebração religiosa e cívica nesta região insular. Um feriado móvel que coincide com a segunda-feira do Espírito Santo.