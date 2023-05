Dia Internacional dos Museus celebra a sustentabilidade e bem-estar

"Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar" é o tema proposto, este ano, pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), promotor do Dia Internacional dos Museus, data celebrada anualmente, desde 1997, para reforçar os laços dos museus com a sociedade.Em Portugal, dezenas de entidades públicas e privadas do continente e arquipélagos dos Açores e da Madeira respondem ao repto da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) para que os museus nacionais e da rede portuguesa criem programações especiais para estas datas, habitualmente gratuitas.A lista de atividades, em regra gratuita, mas a poder carecer de inscrição, está disponível no "site" da DGPC.