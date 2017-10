Dia Mundial da Arquitetura celebrado hoje com exposições e conferências

Lusa02 Out, 2017, 07:28 | Cultura

O tema, este ano ligado ao ambiente, é escolhido anualmente pela União Internacional dos Arquitetos (UIA) para ser usado como mote nos vários países que aderirem às comemorações, como é o caso de Portugal.

Para marcar a data do Dia Mundial da Arquitetura, será realizada hoje, em Matosinhos, a conferência da vencedora da 12.ª edição do Prémio Fernando Távora e o lançamento da 13.ª edição do concurso.

Na sede da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa, é exibido, às 19:00, o filme "Vilanova Artigas: o arquiteto e a luz", de Laura de Artigas e Pedro Gorsky, com apresentação de Luís Urbano, com organização da Livraria A + A.

Na terça-feira, no âmbito das "Conferências na Garagem", Sam Jacob apresentará "Strange Harvest: Adventures Beyond Architecture", às 19:00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e, na quarta-feira, realiza-se a conferência "Human Entities", com Adrian Currie, às 19:00, na sede da Trienal de Arquitectura de Lisboa.

Também no contexto das comemorações, realiza-se o Arquiteturas Film Festival, em 5.ª edição, sob o tema "Let`s Get Physical", a decorrer de 11 a 15 de outubro, no Fórum Lisboa e no Cinema City, em Lisboa, com curadoria de Sofia Mourato e organização da Trienal de Arquitectura de Lisboa.

A sessão solene de encerramento da programação das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura 2017 realiza-se no dia 27 de outubro, pelas 18:00, no Auditório Nuno Teotónio Pereira, na Sede Nacional da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa.

A programação do Dia Mundial da Arquitectura 2017 pode ser consultada no `site` da Ordem dos Arquitetos, em http://www.arquitectos.pt/