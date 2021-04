Num momento em que companhias e bailarinos voltam aos palcos, a Antena 1 falou com a coreógrafa Olga Roriz, que leva ao Centro Cultural da Malaposta um trabalho de 2019. Fala-nos deste trabalho, "Autópsia", do confinamento e do que significa nestes tempos o Dia Mundial da Dança."Autópsia" sobe ao palco às 20:30 no Centro Cultural da Malaposta onde se encontra também a exposição Corpo em Dança.

"Autópsia" é um trabalho que reflete sobre o futuro do planeta.





Reportagem de Sandy Gageiro.