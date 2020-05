Dia Mundial da Língua Portuguesa celebrado com livro infantojuvenil dedicado a Brasília

Intitulado "Sonhar Brasília", numa dedicatória à capital brasileira que comemora 60 anos, o livro reúne oito textos, maioritariamente inéditos e ilustrados, fruto de uma colaboração entre as sete embaixadas dos Países da CPLP com representação diplomática no Brasil, o Governo do Distrito Federal, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, sigla da designação inglesa) e o Camões Instituto, no Brasil.

A obra direcionada para o público infantojuvenil reúne textos de João de Melo (Angola), Conceição Freitas (Brasil), Vera Duarte (Cabo Verde), Jorge Luís Mendes (Guiné-Bissau), Bienvenido Ebang Otogo Obono (Guiné Equatorial), Mia Couto (Moçambique), José Luís Peixoto (Portugal) e Tino Freitas (Brasil/Timor-Leste).

"Não creio ser um exagero afirmar que Brasília ocupa um lugar de destaque no imaginário da nossa Comunidade, não apenas pelo que representa como símbolo de um projeto inovador de desenvolvimento económico e social, mas também como exemplo concreto de convivência na diversidade", afirmou o secretário executivo da CPLP, embaixador Francisco Ribeiro Telles, no prefácio do livro.

"Sonhar Brasília", que conta ainda com a apresentação da diretora-geral da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, e introdução do secretário de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, será distribuído gratuitamente nas escolas públicas do Distrito Federal.

"Sonhar Brasília representa, também, a diversidade linguística e cultural da Língua Portuguesa, com cerca de 260 milhões de falantes no mundo. Como se descolasse o avião desenhado por Lúcio Costa, o livro é um convite aos jovens leitores para uma viagem a bordo da Língua Portuguesa, na sua diversidade e riqueza de olhares sobre a também diversa e plural capital brasileira", resumiu o instituto Camões no Brasil, em comunicado.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi proclamado pela UNESCO em novembro de 2019 e será celebrado pela primeira vez enquanto data mundial da nossa língua comum em 2020, ano em que Brasília celebra 60 anos de existência, numa dupla celebração.

"Ao mesmo tempo que homenageamos a capital Brasília, Património Mundial da Humanidade, celebramos também a Língua Portuguesa, falada por 260 milhões em todo o mundo. Aguardem o lançamento da nossa coletânea `Sonhar Brasília`, no segundo semestre", apelou Marlova Jovchelovitch Noleto, num vídeo que assinala a efeméride.

Face ao momento de pandemia do novo coronavírus, o lançamento e a distribuição da obra foram adiados para o segundo semestre deste ano, ainda sem previsão de data.

A nível global, o Camões Instituto, em parceria com a CPLP, UNESCO e `ONU News`, disponibilizará a partir das 12:00 de hoje (hora de Lisboa), uma comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa no canal do YouTube, do instituto Camões.

A ação terá testemunhos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro português, António Costa, do chefe de Estado de Cabo Verde e presidente em exercício da CPLP, Jorge Carlos Fonseca, do secretário executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles, e de Sampaio da Nóvoa, representante de Portugal na UNESCO.

Serão ainda divulgados testemunhos de escritores, desportistas, cientistas e artistas, "procurando dar expressão à dimensão pluricêntrica da Língua Portuguesa", segundo o instituto Camões.

Manuel Alegre, José Ramos-Horta, Mia Couto, Germano Almeida, Maria Manuel Mota, Adriana Calcanhotto, Fernando Pimenta, Flora Gomes, Carminho, Milton Hatoum e o cardeal José Tolentino Mendonça são alguns dos nomes que gravaram os seus testemunhos em vídeo, para esta iniciativa.

A sequência será encerrada com um concerto de Aline Frazão (Angola), Ivan Lins (Brasil), Teófilo Chantre (Cabo Verde), Manecas Costa (Guiné-Bissau), Stewart Sukuma (Moçambique), João Gil (Portugal), Tonecas Prazeres (São Tomé e Príncipe) e Zé Camarada (Timor-Leste), que permanecerá disponível e de acesso público no YouTube.