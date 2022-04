Dia Mundial do Livro. Repositório eletrónico torna acessível a leitura de milhares de livros

Na Biblioteca Municipal do Porto um repositório eletrónico torna a leitura de milhares de livros acessível a todas as pessoas. Em Braga, a Biblioteca Pública deixou, pela primeira vez, que os leitores conhecessem os bastidores. Iniciativas que marcam este dia mundial do livro.