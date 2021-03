Dia Mundial do Teatro de portas fechadas entre ensaios para estreias e sessões `online`

O Dia Mundial do Teatro criado pelo Instituto Internacional do Teatro, no âmbito da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), visa a promoção direta das artes de palco, e decorre este ano sob o signo da resistência à pandemia, sublinhando "a sagacidade e coragem" dos profissionais.

A companhia teatromosca, para assinalar a data, escolhe "Hamlet cancelado", de Flavio Tonnetti e Vinicius Piedade. E transmite a partir do Brasil, no sábado. Um figurante daquela que seria a maior produção da tragédia de SHakespeare já alguma vez feita, não conformado com o cancelamento, avança sozinho, usando fragmentos dos textos originais, pedaços dos cenários e retalhos dos figurinos. A peça poderá ser vista no Youtube (21:00), a partir da casa do ator e encenador brasileiro Vinicius Piedade, em S. Paulo.

Na sala virtual do Teatro Nacional D. Maria II há dez horas consecutivas de transmissão de "`Os Lusíadas` como nunca os ouviu", por António Fonseca, o ator que ousou dizer o poema épico. A partir das 10:00 da manhã, Fonseca vai "dizer e comentar" "Os Lusíadas". O dia termina com "By heart", de Tiago Rodrigues.

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, define o Dia Mundial do Teatro, este ano, como "uma espécie do daqui a pouco já nos vamos encontrar", na expectativa de reabertura de portas a 19 de abril, segundo o `plano de desconfinamento`, definido pelo Governo.

Nos Artistas Unidos, companhia dirigida por Jorge Silva Melo, o tempo é de ensaios para a peça "Birdland", de Simon Stephens.

Interpretada por Joao Pedro Mamede e Rita Rocha da Silva, a peça estreia-se a 19 de abril, uma data que Jorge Silva Melo define como o Dia Nacional dos Teatros de Porta Aberta.

O Bando marca a efeméride com a divulgação de um vídeo com excertos de espetáculos que tem feito desde que tem sede em Palmela, assim como irá divulgar a estreia das duas peças que se encontram em ensaios: "Porta", de Gonçalo M. Tavares, e "Futebol", uma criação conjunta com o Teatro Regional da Serra de Montemuro.

No S. Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, a efeméride será assinalada, no sábado e no domingo, com a transmissão `online` com uma nova edição de "Estar em casa", com curadoria de Anabela Mota Ribeiro e André E. Teodósio.

A partir das palavras "invadir", "sarar" e "unir", o programa conta com espetáculos, conversas, `performances`, visitas guiadas, aulas em casa, cinema, consultórios astrológicos e muito mais, disse fonte do teatro à agência Lusa.

"O Cerejal", de Anton Tchekhov com encenação de Sandra Faleiro, e "Os Filhos do Mal", de Hotel Europa, frente-a-frente com o impacto da ditadura, através de gerações, uma oficina de "Os Sapatos do sr. Luiz", "Vamos Comprar um Poeta", do Plano Comensal de Leitura, e "Se eu fosse Nina", de Rita Calçada Bastos, são os espetáculos a transmitir pelo S. Luiz, para marcar o dia.

No Teatro Ibérico, a efeméride não é assinalada e a reabertura ocorre apenas o início de maio, uma vez que o teatro esteve em obras.

A companhia Cão Solteiro lembra o Dia Mundial do Teatro com a transmissão `online` de "Azul Vermelho, Azul Manteiga", a primeira peça infantil criada pela companhia para o Teatro Luís de Camões LU.CA, numa produção com A Oficina.

O espetáculo "Fake", de Inês Barahona e Miguel Fragata, será transmitido a partir do canal do Fórum Municipal Luísa Todi. A peça "Humidade" será transmitida pela Companhia de Teatro de Braga e o Teatro Art`Imagem, também `online`, mostra "Primavera do teatro", enquanto o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana transmitirá a leitura da mensagem internacional do Dia Mundial do Teatro, que traduziu - este ano assinada pela atriz Helen Mirren - e o espetáculo "Palhaço verde", uma encenação de Graeme Pulleyn do texto de Matilde Rosa Araújo.

A Companhia Mascarenhas-Martins também oferecerá uma leitura encenada da mensagem do Instituto Internacional de Teatro, no Facebook do Cinema-Teatro Joaquim D`Almeida, assim como o ator, encenador e dramaturgo Ricardo Neves-Neves, no Facebook do Cineteatro Louletano.

O Teatro Municipal do Porto - Teatro Campo Alegre opta pelo espetáculo "Paisagem", a mais recente criação de Paula Diogo e Tónan Quito, com o coletivo brasileiro Foguetes Maravilha, e "Passos em volta", um espetáculo da Companhia João Garcia Miguel, criado a partir de textos de Herberto Helder.

No sábado, o Teatro de Campo Alegre promove ainda um encontro com João Garcia Miguel, Tónan Quito, Stella Rabelo e Eduardo Neves, que será transmitido na página do teatro no Facebook.

Iniciativa diferente tem o Teatro Experimental de Cascais que, no sábado, marca a atribuição do nome de Carmen Dolores a uma rua da localidade, numa homenagem à atriz que morreu a 16 de fevereiro último, aos 96 anos.

O Teatro Viriato, em Viseu, estreia "Senso", uma criação do ator e encenador Jorge Fraga, a partir das peças didáticas de Bertolt Brecht, em `live streaming`, no Dia Internacional do Teatro, a partir das 21:30.

"Palavras em Palco -- Um Caminho para Caryl Churchill", pelo Teatro Aberto fica `online` até dia 4 de abril, no `site` da companhia.

O Assédio Teatro estreia `online` "Língua de Cão e Litania", de Francisco Luís Parreira, com encenação de João Cardoso, que fica disponível até 11 de abril.

A associação Materiais Diversos oferece "Futuricidade", pela coreógrafa Marta Tomé, em colaboração com o investigador Rui Matoso, com transmissão em direto no Facebook, a partir das 18:00.

Criado pelo Instituto Internacional do Teatro, no âmbito da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), para a promoção direta das artes de palco, o Dia Mundial do Teatro celebra-se a 27 de março e foi assinalado pela primeira vez em 1962, com uma mensagem do dramaturgo francês Jean Cocteau.

Este ano, a mensagem é assinada pela atriz britânica Helen Mirren, que elogia a "resiliência dos profissionais das artes e a capacidade de sobreviverem à pandemia com sagacidade e coragem".