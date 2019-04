Diamantino. Vencedor do Grande Prémio da Crítica em Cannes chega aos cinemas

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

A história de um jogador melhor do mundo joga-se no relvado das telas de cinema. Diamantino é a primeira-longa metragem do cineasta Gabriel Abrantes. O filme foi realizado em conjunto com o norte-americano Daniel Schmidt.



Diamantino foi premiado no Festival de Cannes, em 2018, foi vencedor do Grande Prémio da Crítica. As cenas de futebol foram filmadas no estádio do Sporting. As semelhanças da personagem principal com o melhor do mundo são pura coincidência. O ator Carloto Cotta tem o papel do Diamantino.