Diário inédito de Saramago revela "a loucura" de receber o Nobel, diz Pilar Del Río

Lusa08 Out, 2018, 13:49 | Cultura

"É a vida no ano de 1998 até 08 de outubro (data em que Saramago foi anunciado como vencedor do Prémio Nobel de Literatura], o dia como hoje [em que se comemoram 20 anos), um caderno onde ficam referenciadas viagens, conferências, encontros, preocupações, ansiedade e, a partir de 8 de outubro, a loucura do Nobel", disse aos jornalistas Pilar del Río.

A acompanhar o lançamento do "Último Caderno de Lanzarote" no congresso, em Coimbra, que celebra os 20 anos de atribuição do Nobel da Literatura, a Porto Editora apresentou o livro "Um País Levantado em Alegria", de Ricardo Viel, que relata "detalhes e surpresas" de como Saramago e o país viveram aquele dia, anunciou a organização.

"É um livro que explica como viveu Portugal e como Portugal cresceu naquele dia com a notícia do Nobel", adiantou a também presidente da Fundação José Saramago.

Questionada sobre o que significava Coimbra para Saramago, Pilar del Río recordou que foi nesta cidade que o companheiro soube da morte de José Cardoso Pires - o autor de "O Delfim", "Alexandra Alpha", "Balada da Praia dos Cães" -, em outubro de 1998, poucos dias depois de receber o Nobel.

"Neste dia e neste momento, para mim, Coimbra chama-se José Cardoso Pires (...) Hoje Coimbra lembra-me José Cardoso Pires", frisou Pilar del Río.

A viúva do escritor lembrou ainda que José Saramago recebeu um doutoramento `honoris causa` pela Universidade de Coimbra (em 11 de julho de 2004), proposto pela Faculdade de Letras, e que teve o ensaísta Eduardo Lourenço como padrinho do doutorando.