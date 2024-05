Diários de Clarice reproduzem a luta contra o cancro de mulheres africanas

A cabo-verdiana Maria da Luz Ferreira tem uma força de expressão em palco que se reflete depois na sua maneira de ser na vida. À RTP conta que sai de casa todos os dias para tratamentos e consultas no Hospital de Santa Maria e nos intervalos dedica-se ao voluntariado e ao teatro.

Sabe que o cancro acompanhará o seu percurso ao longo da vida e com ele procura ajudar outras mulheres a enfrentar as dores do tratamento, a solidão vivida nos quartos alugados em Lisboa, a lonjura dolorosa de casa.

Maria da Luz nasceu na ilha de São Vicente há 59 anos e antes desta fase trabalhava como professora numa creche.

Agora que não pode trabalhar, faz parte da peça de teatro " A Feia", que no total agrega seis mulheres de vários países da lusofonia para falarem das suas experiências com a doença vivida em Portugal - ao abrigo de acordos de cooperação e saúde - e ao mesmo tempo espantarem a doença como quem faz terapia através desse ponto de partida, o diário verdadeiro de uma doente já falecida.



Pedro Branco, professor primário e músico ( filho do músico e compositor José Mário Branco) abraçou voluntariamente o projeto e apaixonou-se pela história do diário de Clarice, natural da ilha de Santiago que não resistiu ao cancro de mama.

Diz que o objetivo é levar o público "ouvir o que se diz, mais do que ver".

Adaptou a história e criou o guião de " A Feia", estreando-a no palco do Teatro "A Comuna" o ano passado depois de quase dois anos de ensaios e uma pandemia pelo meio. Este ano voltaram a este palco lisboeta e revelaram uma vontade do grupo: levar a peça a Cabo-Verde e futuramente a outros países de expressão portuguesa.

Elas e ele, conheceram-se na Associação Pinta a Vida, criada por Maria João Cunha, que viveu na pele a experiência dos tratamentos e cirurgias após o diagnóstico de um tumor no cérebro, e que agora conta-a em palco, para aumentar a literacia sobre a doença oncológica.

Ajudar financeiramente doentes dos PALOP é outro dos objetivos da associação que pode ser visitada na internet no site pintavida.pt.