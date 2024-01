Digitalização e aumento das cátedras entre as prioridades do Camões - Presidente

"Temos de fazer e executar prioridades a nível interno e externo", disse Ana Paula Fernandes em declarações à Lusa à margem do seminário anual do Camões, que decorreu hoje em Lisboa.

A digitalização, a estratégia de comunicação, a capacitação de recursos humanos para uma lógica mais moderna de cooperação para o desenvolvimento foram algumas das prioridades apontadas pela presidente do instituto a nível interno, a que se somam o "aumento das cátedras, a digitalização do ensino e a promoção da ação cultural externa, este ano alavancadas nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e dos 500 anos do nascimento do poeta Camões".

Para além disso, a nível externo é também dada prioridade à cooperação, com "um investimento muito grande nas parcerias e nas parcerias triangulares", acrescentou.

Questionada sobre a possibilidade de alargar a isenção do pagamento de propinas a outros países para além da África do Sul e da Venezuela, Ana Paula Fernandes disse que essa possibilidade existe, mas precisa de mais análise antes de avançar.

"Temos de fazer um estudo do impacto dessa medida em termos orçamentais e depois ver com o próximo Governo como aplicamos o regime que levará a essa eventual isenção de propinas", respondeu, acrescentando: "É um trabalho técnico e legislativo que terá de ser feito, vai ter de ter um enquadramento financeiro apropriado, continuaremos a fazer esse levantamento, para estar pronto assim que tenhamos instruções para o implementarmos".

O Instituto Camões é o principal responsável pela promoção da língua portuguesa, tendo mais de 700 colaboradores em 89 países, onde existem 86 centros de língua portuguesa, de acordo com os dados apresentados por Ana Paula Fernandes na intervenção que abriu o seminário anual desta instituição "que é a única no mundo que junta os pilares da cultura, língua e cooperação na mesma entidade".