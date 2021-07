Dino D` Santiago venceu três prémios Play em cerimónia com alertas à crise na Cultura

Dino D' Santiago dedicou o prémio de Melhor Álbum -- atribuído a "Kriola", um disco "que tem uma carga muito emotiva" e "um 'statement' (afirmação, em português)" que o cantor quer "levar para a vida: branco com preto geração de ouro" - a Bruno Candé, ator que foi assassinado em julho do ano passado em Moscavide, vítima de um crime de ódio racial.", afirmou Dino D' Santiago.





Noite cheia de alertas







A noite no Coliseu de Lisboa foi de celebração da música portuguesa, mas também de lembretes sobre a situação difícil que atravessam os profissionais do setor da Cultura.A vocalista dos Clã, distinguidos com o prémio de Melhor Grupo,, partilhouA "rapper", que venceu na categoria de Melhor Artista Feminina, lembrou que "".", afirmou ao receber o prémio.A dada altura, a apresentadora da cerimónia,, salientou que "" e alertou que para muitos este "" e "".A apresentadora recordou que embora os artistas sejam "o rosto e a face da Cultura", "todos os que permitem que a Arte e a Cultura aconteçam merecem o mesmo destaque".Filomena Cautela mostrou aos espectadores o que teria acontecido no Coliseu sem o trabalho de técnicos de áudio, de operadores de câmara (a cerimónia foi transmitida em direto na RTP1) ou de técnicos de luz: "".No fundo do palco do Coliseu surgiu o logo da União Audiovisual (UA), grupo de ajuda alimentar aos profissionais da Cultura que surgiu em abril do ano passado, e Filomena Cautela contou que "".", afirmou a apresentadora ao lado de vários voluntários da UA, que entretanto ocuparam o palco do Coliseu.Por atribuir ficou o Prémio Carreira. Contactada pela Lusa, a organização explicou que foi contactado um artista para receber esta distinção, mas que este não quis deslocar-se à gala para receber o prémio em mãos. De acordo com o regulamento, "o prémio não sendo entregue não permite substituição".





Percurso do espetáculo







Ao longo da cerimónia houve várias atuações ao vivo, que incluíram colaborações inéditas.Carolina Deslandes apresentou-se em palco ao lado de 11 cantoras: Bárbara Tinoco, Cláudia Pascoal, Irma, Sara Correia, Carolina Leite, Diana Castro, Inês Pires, Joana Duarte, Madalena Guedes, Rita Rocha e Rosa Antunes.Os Quatro e Meia e Bárbara Tinoco apresentaram-se em dueto, assim como Capicua e Mallu Magalhães e Bispo e João Pedro Pais.Além disso, Buba Espinho, Cuca Roseta e Sara Correia juntaram-se numa homenagem a Carlos do Carmo, que morreu em 1 de janeiro deste ano, tendo com eles em palco três dos guitarristas que acompanharam o fadista ao longo da carreira: José Manuel Neto, Marino de Freitas e Carlos Manuel Proença.A cerimónia de entrega dos Play encerrou com a atuação dos HMB, que garantiram várias vezes que "a Cultura é segura", num apelo a que o público vá ver espetáculos.

Os Play - Prémios da Música Portuguesa são promovidos pela Audiogest e pela GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, em parceria com a RTP e a Vodafone.