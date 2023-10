Dino D`Santiago celebra dez anos do álbum "EVA" com concertos em Lisboa e Porto

A celebração dos dez anos de "EVA" está marcada para 24 de novembro no Tivoli, em Lisboa, e 06 de dezembro na Casa da Música, no Porto, de acordo com a agência de música e comunicação Arruada, num comunicado hoje divulgado.

Dino D`Santiago garante que serão "duas noites únicas e especiais", em que irá celebrar o álbum "com um olhar sobre o passado, presente e futuro" do artista.

"EVA" será apresentado na íntegra, com o músico a dar "novas roupagens" a temas como "Nos Tradison", "Pensa na Oji", "Ka bu Txora" e "Djonsinho Cabral", um original dos Tubarões.

Nos dois espetáculos, será exibida, em estreia, a curta-metragem documental "Eva, onti y oji", de Chris Costa, que "vai transportar o público para os locais e pessoas que inspiraram a criação do álbum, em 2013".

A Arruada recorda que "EVA" é um álbum dedicado à sobrinha Eva de Dino D`Santiago, que é a personagem principal da curta-metragem.

Antes de "EVA", em 2008, Dino D`Santiago tinha editado "Eu e os meus", mas enquanto Dino and The Soul Motion.

Já como Dino D`Santiago, o cantor editou "Mundu Nôbu" (2018), "Kriola" (2020) e "Badiu" (2021).

Em "Badiu", Dino D`Santiago enaltece, mais do que nunca, o `batuku` e o funaná, sons de Cabo Verde "que resistiram à opressão", tal como os `badius`, símbolo de resistência e resiliência, que homenageia com este trabalho.

Essas pessoas, explicou em entrevista à Lusa em 2021, são as que foram levadas dos territórios onde se situam hoje a Gâmbia e o Senegal e, posteriormente, da Guiné-Bissau para a Ilha de Santiago, em Cabo Verde, escravizadas pelos portugueses.

Os `badius` foram quem "conseguiu manter a tradição dos ritmos que saíram diretamente de África e não se aculturaram tanto como os que ficaram reféns e foram depois vendidos para outros países, outros mercados".

`Badiu` era um termo depreciativo, mas acabou por se tornar "um símbolo de resistência".

Nas 12 canções que compõem o álbum, Dino D`Santiago aborda temas como "o aquecimento global, as guerras, as fugas dos refugiados, as mortes dos mares".

Em "Badiu", além de produtores como Branko, Toty Sa`Med, Tristany, Sirscrach ou Valete, contou também com participações vocais de Slow J, Lido Pimenta, Rincon Sapiência e Nayela.