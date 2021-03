Direção-geral do Património vai criar funções de provedor dos serviços educativos e cidadania

O responsável falava na abertura de uma conferência internacional sobre museus e responsabilidade social, o seu contributo para o trabalho em rede, e a promoção da mobilização dos cidadãos num futuro pós-pandemia, que decorre `online`, hoje e na quarta-feira, organizada pela Direção-Geral do Património Cultura (DGPC).

"Todos temos de desenvolver competências de interação, melhorar a promoção do património num processo cooperativo, projetando o museu na sociedade, e não ficar apenas à espera que a sociedade nos visite", apelou Bernardo Alabaça, na sua intervenção.

Nesse sentido, anunciou que a DGPC pretende instituir, em abril, de forma permanente, as funções de Provedor dos Serviços Educativos e de Provedor de Inclusão e Cidadania, para aproximar a comunicação entre o património e os seus públicos.

"Os museus podem, e devem, assumir-se como meios de inclusão, e participação na sociedade", disse, acrescentando que as orientações estratégicas deste organismo estão cada vez mais dirigidas para tornar estes espaços "instrumentos transformadores do território".

Na conferência "Museus e Responsabilidade Social - Participação, Redes e Parcerias", a diretora-geral da Educação, Juventude, Desporto e Cultura da Comissão Europeia, Themis Christophidou, também sublinhou o importante papel dos museus como "facilitadores do diálogo intercultural e de inclusão".

"O setor cultural sofreu um impacto muito negativo devido à pandemia. Mais de 70% das instituições culturais da Europa tiveram de fechar nos momentos mais difíceis da crise, e fizeram um grande esforço de adaptação para se manterem ativos, em contacto com o público em plataformas digitais", apontou.

No entanto, ressalvou que "apesar de quatro em cada cinco museus terem reforçado a atividade `online`, há muitos pequenos museus, na Europa, que não têm capacidade para fazer essa transformação".

Themis Christophidou disse que a União Europeia vai reforçar os recursos para apoiar o setor da cultura, e recordou alguns dos programas disponíveis, nomeadamente o Europa Criativa e o Horizonte Europa.

Por seu turno, na abertura da conferência, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, também focou a sua intervenção na necessidade de enfrentar os desafios suscitados pela crise pandémica, "que obrigam a uma grande mobilização e otimização dos recursos".

"É preciso travar o aprofundamento das desigualdades, reforçar a resiliência, e aproveitar as oportunidades que a União Europeia proporciona", disse a ministra, acrescentando que irá "pugnar pela centralidade da cultura nas agendas políticas nacional e europeia".

O evento, que acontece no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, com debates, entrevistas e mesas-redondas, é organizado pelo Ministério da Cultura, através da DGPC, e conta com mais de 1.500 inscritos.

A abertura da conferência "Museus e Responsabilidade Social - Participação, Redes e Parcerias" decorre com uma intervenção do investigador e professor de Museologia na Universidade de Paris 3 -- Sorbonne François Mairesse sobre "Museus e responsabilidade social: preparar o futuro pós-pandemia - tendências e desafios", que será seguida de debate.

Participam ainda, vários especialistas nacionais e estrangeiros, como a diretora de estudos socioeconómicos e investigação do Departamento de Investigação e Coleções do Museu do Louvre, Anne Krebs, o presidente da Rede Europeia de Organizações de Museus, David Vuillaume, o diretor do berlinense Museu de História Natural, Johannes Vogel, a coordenadora de envolvimento comunitário e programas de aprendizagem do Museu Irlandês de Arte Moderna, Helen O`Donoghue, o diretor do Museu Nacional de Gales, David Anderson, e a presidente executiva do Museu das Nações Unidas, Molly Fannon, entre outros.

Entre os participantes nacionais contam-se nomes como o do comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale, do Gestor da Iniciativa Práticas Artísticas para a Inclusão Social (Partis), Hugo de Seabra, da presidente da Fundação Cupertino de Miranda, Maria Amélia Cupertino de Miranda, entre outros especialistas.

Os objetivos principais da conferência são sensibilizar para a importância da responsabilidade social dos museus, promover abordagens centradas na participação e na mobilização dos cidadãos, realçar os contributos dos museus para a transformação social e o trabalho em rede, contribuir para o debate de metodologias diversificadas de avaliação do impacto social dos museus, segundo o programa.

Museus e responsabilidade social em tempos de pós-pandemia, abordagens participativas, redes e parcerias colaborativas, territórios de proximidade e territórios globais, democracia cultural, medição do impacto social, estão entre os temas que serão abordados pelos participantes.

Esta conferência é a segunda iniciativa de um ciclo de três conferências do trio de presidências do Conselho da União Europeia (Alemanha, Portugal e Eslovénia), em torno de um tema comum da relação entre museus e responsabilidade social.

A primeira conferência realizou-se a 17 e 18 de setembro de 2020, no quadro da presidência alemã, e a terceira decorrerá nos dias 23 e 24 de setembro de 2021, já no âmbito da presidência eslovena.