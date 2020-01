Diretor artístico espera que espaço comercial não crie "má relação" com Casa da Música

Questionado, durante uma entrevista com a agência Lusa, no âmbito dos 15 anos da inauguração da instituição, sobre que diferença poderá fazer à Casa da Música a criação próxima de um espaço do El Corte Inglés, o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, realçou não ter uma "opinião radical, firme" sobre o tema, tendo a sua primeira reação sido positiva quando levantada a possibilidade da instalação daquela grande superfície na Boavista pela primeira vez.

Ainda assim, e alertando para a necessidade de o projeto ser "bem feito, as áreas de circulação [terem] de ser pensadas para não afunilar aqui o trânsito [e de] a articulação com o metro ser virtuosa", António Jorge Pacheco espera que "não se crie, não um choque, mas uma má relação, mesmo do ponto de vista urbanístico e estético entre um edifício como a Casa da Música" e um espaço comercial.

"Espero que haja o bom senso de não se querer emular um edifício que é icónico da cidade e que mais tarde ou mais cedo até poderá vir a ser património classificado", disse António Jorge Pacheco, que reconheceu só ter visto uma maquete do projeto publicada num jornal e de lamentar a existência de um "descampado" há décadas na vizinhança.

O diretor artístico da Casa da Música salienta, no entanto, que não será "um mal em si" a existência de "um Corte Inglés ou outro centro comercial qualquer, desde que seja salvaguardada a mobilidade e não piore os problemas de trânsito".

Em 2005, no ano em que a Casa da Música abriu, o então Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR) propôs a classificação do edifício, mas cinco anos depois a Direção Regional de Cultura do Norte sugeriu o arquivamento do processo "por ser obra muito recente e lhe faltar o tempo e espaço que permitam determinar se possui, ou não, um inestimável valor cultural".

Em 2011, a Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura confirmou a proposta de "arquivamento do procedimento, com o fundamento da extemporaneidade do pedido de abertura, considerando-se necessário deixar que seja o próprio devir do tempo a comprovar o valor da obra arquitetónica como verdadeiro referencial". Foi assim encerrado o processo.

"Relembrando, quantas vezes, o seu alçado exterior a estrutura de um diamante `facetado` em nove pisos, a edificação ostenta grandes áreas envidraçadas, acentuando-lhe a referida comparação. Uma singularidade que permitirá a penetração de maior luz no seu interior, suavizando o seu aspeto e interligando, aparentemente que seja, os espaços e as vivências diárias registadas por detrás dos seus acessos e em seu redor, numa proximidade que se pretende crescente com a cidade que a envolve e onde se fixou, e para a qual desloca permanentemente o olhar, visionando privilegiadamente alguns dos seus recantos, espraiando-se até ao rio Douro", pode ler-se na descrição do edifício existente na página da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Um grupo de cidadãos entregou esta semana à DGPC um pedido de classificação da antiga estação ferroviária da Boavista, no Porto, onde o El Corte Inglés tem intenção de construir.

No pedido, que já seguiu por `email` e carta, os cerca de 60 subscritores de uma carta aberta que alerta para a importância de preservação daquele património, pedem a sua classificação como Imóvel de Interesse Público, admitindo, contudo, outras classificações, desde que permitam a preservação daquele local.

Para os terrenos da antiga estação ferroviária da Boavista, está prevista, para além de um grande armazém comercial, a instalação de um hotel e de um edifício de habitação comércio e serviços, adiantava o Público em novembro.

Até ao momento, a cadeia espanhola pagou à Infraestruturas de Portugal, proprietária do terreno, quase 18,7 milhões de euros.

Em dezembro, o mesmo jornal avançava que o Pedido de Informação Prévia entregue na Câmara do Porto pelo El Corte Inglés foi "travado" pela Metro do Porto que, numa carta enviada ao município, se recusou a dar parecer favorável à pretensão do grupo espanhol enquanto não terminarem as negociações para a compatibilização dos projetos do grupo comercial para o terreno da antiga Refer na rotunda da Boavista e o troço final da futura linha Rosa do metropolitano.